Margarita Rosa de Francisco sobre la virgen María: “es la antimujer”

Margarita Rosa de Francisco se refirió a símbolos católicos como la virgen María, Jesucristo crucificado y Dios. Foto: Iván Muñoz Franco

“Dios ha muerto” es la histórica frase con la que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche marcó una discusión entre creyentes y escépticos del cristianismo. Margarita Rosa De Francisco sacudió el debate de la existencia de Dios con unas declaraciones, en las que además criticó a algunos símbolos sagrados como la virgen María.

La actriz habló para el programa Lo Sé Todo inicialmente sobre Dios, al que se refirió como “una gran metáfora” y como algo imposible en lo que se pueda creer. “Es casi que una belleza de cuento el que nos han echado, es una gran fábula, es parte de la literatura, es además una historia muy interesante”, aseguró.

El filósofo de la Universidad de Antioquia, Yoni Alexander Osorio, está de acuerdo con esta afirmación y asegura que “como seres humanos necesitamos algo que nos simbolice para saber qué está bien y qué esta mal”. Agrega que “la figura de Jesús es una metáfora del hombre que se sacrificó por nosotros. Lo que menos importa es si el real o no, sino, qué significa para los que escuchan su palaba”.

De Francisco también calificó al cristo crucificado como un símbolo católico “aterrador” y aseguró que, aunque se define como agnóstica (no cree en Dios pero tampoco lo niega) y no era recurrente en las misas, tiene el catolicismo regado por todo su cuerpo. “Mi familia nunca nos inculcó la religión. Las pocas veces que fuimos para mí era muy extraño”.

“A mí me hubiese gustado ser fanática religiosa, me fascinaría ser de esas personas que cree que ir a misa los va a salvar de algo. Pero no, Dios se nos murió pronto”. Esa última frase recuerda al filósofo Nietzsche, que con la “muerte de Dios”, quiso decir que la sociedad ilustrada y moderna europea había acabado con la idea (o metáfora) de este.

La virgen María como “antimujer” y “estereotipo religioso”

En la entrevista la actriz y presentadora también se refirió a la virgen María, a quien calificó como la “antimujer por excelencia” y además la comparó con la Hera, esposa de Zeus en la mitología griega, quien representaba la “mujer ideal” como la diosa del matrimonio sagrado y la familia.

“Me parece un insulto la imagen de la virgen, que nos digan, que la pureza de la virgen proviene de su virginidad por haber parido y haber quedado virgen, qué maravilla (irónicamente). Me parece un insulto para nosotras, y además misógino, que no haya habido cuerpo de mujer para parir a Dios, que es hombre, y que tuvieran que inventarse el cuerpo de mujer (virgen María)”, agregó la actriz

La imagen de la virgen es un estereotipo religioso de cómo debe ser una mujer, explica Osorio, en oposición a “la sociedad contemporánea que les dice “sea como usted quiera””, que asocia al término “tercera mujer”, acuñado por el filósofo francés Gilles Lipovetsky, que también “habló la “primera mujer”, como la esclava de la humanidad por ser madre y dueña del cristianismo y de la “segunda mujer”, que después de las revoluciones se liberan convirtiéndose en una versión de hombre”.

Así mismo, el filósofo de la Universidad de Antioquia concluye que la “mujer perfecta” en la mitología griega sería la diosa Medea, quien estuvo casada con varios hombres y terminó matando a uno de ellos y a sus propios hijos en venganza. “Ella no cumplía con las funciones sociales de una mujer, ser madre, esposa, hija. Para el psicoanálisis es la mujer perfecta porque no tiene ninguna representación social”.

