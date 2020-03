"The Flash", "Supergirl", "Batwoman" y "Riverdale" ya tienen fecha de regreso

Tras retrasar la emisión de sus nuevos episodios por la crisis del nuevo coronavirus, The CW fijo las fechas de regreso para sus series de televisión del Arrowverso. Supergirl, Batwoman, The Flash y Legends of Tomorrow estarán de regreso en abril. Además, el miércoles 15 de abril Riverdale regresará con su esperado y último episodio musical.

La cadena anunció que The Flash y Legends of Tomorrow volverán el próximo martes 21 de abril a la parrilla televisiva mientras que Batwoman y Supergirl estarán de nuevo en la pequeña pantalla a partir del domingo 26 de abril.

The CW ya había terminado de filmar las últimas entregas de Black Lightning y Legends of Tomorrow, pero el futuro es incierto para The Flash, Batwoman y Supergirl, ya que por el momento no se sabe cuándo se podrán retomar los rodajes. Dada la incertidumbre The CW paralizó su calendario y volverá a emitir Crisis en Tierras Infinitas en su lugar la próxima semana.

Antes del aplazamiento por el nuevo coronavirus, The Flash había terminado de grabar 20 de sus 22 episodios planeados para la sexta temporada. Se dice que la quinta temporada de Supergirl está algo más avanzada y solo tiene que completar su final, pero Batwoman todavía tiene tres capítulos por rodar. Pase lo que pase, los tres títulos ya han renovado por una nueva entrega para la temporada 2020-2021.

Sin embargo por el momento no se sabe cómo afectará la crisis al desarrollo de sus nuevas series, como el spin-off titulado Superman & Lois. Por su parte, el equipo de guionistas de Legends of Tomorrow continúa teletrabajando en la sexta temporada, al igual que ocurre con Black Lightning y su cuarta temporada.