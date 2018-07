"The Walking Dead" da a conocer afiche de novena temporada

Redacción medios

Todavía falta mucho para que se estrene la novena temporada de la serie "The Walking Dead", sin embargo, la producción dio a conocer el arte oficial.

La novena temporada contará con Angela Kang como "showrunner" (máximo responsable de una serie) en sustitución de Scott Gimple. "The Walking Dead" se estrena en octubre, pero todavía no tiene fecha confirmada. Hasta el momento se sabe que el actor Andrew Lincoln, quien da vida a Rick, abandonará la serie tras la novena temporada.

El artista aparecerá solo en seis capítulos de la nueva entrega y será Norman Reedus, quien interpreta a Daryl, el que asuma el papel protagonista. La próxima entrega despedirá también a Maggie, interpretada por Lauren Cohan, que también estará solo en seis episodios.

Mientras comienza la novena temporada de "The Walking Dead", el universo zombie continúa con la serie "Fear The Walking Dead" y su cuarta temporada, que emitió el 'crossover' de los dos programas.

Esta producción apocalíptica de la cadena de televisión de pago AMC (que en Latinoamérica se emite por Fox) es una de las series más exitosas de los últimos años en Estados Unidos, pese a que, con el paso de tiempo, sus datos de audiencia han ido descendiendo.

Según el medio especializado Variety, el último capítulo de la octava entrega de "The Walking Dead", que se emitió el pasado 15 de abril, fue el episodio final de temporada de "The Walking Dead" con menos audiencia desde su tanda inicial de capítulos en 2010. (Recordar: Carl se despide de los fans de "The Walking Dead").

En Latinoamérica las ocho temporadas de "The Walking Dead", compuestas por 115 episodios, están disponibles en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium.