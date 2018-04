Colombiano, entre los ganadores de concurso organizado por "Fear the walking dead"

Redacción medios

Un colombiano es uno de los ganadores de un concurso organizado por los creativos del programa "Fear the walkinkg dead", quienes invitaban a los fanáticos del apocalipsis zombie para que diseñaran piezas que promocionaran el estreno de la cuarta temporada.



Con su trabajo, el caleño Douglas Monard fue uno de los seleccionados de América Latina.



"Cuando me enteré que había ganado, sentí una felicidad gigantesca. Al principio estaba tan contento que no lo creía. Yo siempre he querido trabajar diseñando posters de cine y televisión, y haberme ganado este premio es un buen inicio para mi carrera", dice el joven de 21 años.



Monard, diseñador gráfico de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, recibirá un premio de 1.000 dólares. Además, su diseño puede ser visto a partir de esta semana en una de las vallas que anuncian el estreno de la nueva temporada en la ciudad de Bogotá (calle 34).



"Ha sido increíblemente emocionante darles la bienvenida a los fanáticos del programa a nuestros planes para lanzar la tan esperada nueva temporada de 'Fear the walking dead'", comentan Greg Nicotero (productor ejecutivo), y los creadores Andrew Chambliss e Ian Goldberg, quienes encabezaron el jurado.





La obra ganadora del premio mayor fue creada por el tailandés Phongchanok Charonephong, quien recibió un viaje con acompañante a Los Ángeles.



"El empoderar a los fans a formar parte del lanzamiento de esta nueva temporada los ha introducido a este universo para compartir la emoción acerca de la primera vez que se incorpora un personaje de 'The walking dead' a 'Fear the walking dead', señaló Geraud Alazard, vicepresidente senior de Marketing, AMC Networks Internacional.



La cuarta temporada de "Fear the walking dead" se estrena en Colombia el 15 de abril a las 9:30 de la noche simultáneamente con Estados Unidos.

La nueva entrega sigue el mundo de Madison Clark (Kim Dickens) y su familia a través de nuevos ojos: los ojos de Morgan Jones (Lennie James), personaje encargado de hacer el 'crossover' de los dos programas.



El pasado inmediato de los personajes se mezcla con un presente incierto de lucha y descubrimiento mientras conocen a nuevos amigos, enemigos y amenazas. Luchan por ellos mismos, entre ellos y contra una legión de muertos para construir de algún modo una existencia frente a la aplastante presión de las vidas que se deshacen.