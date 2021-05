Alejandro González pone los puntos claros con su nuevo sencillo “Te quiero o tequila”

El artista, en esta ocasión, le canta al desamor y presenta una canción de amores imposibles. El video fue rodado en Bogotá y se sale de la línea romántica que lo ha caracterizado.

Alejandro González le canta al desamor con su nuevo tema “Te quiero o tequila”. Esta canción llega después de haber deleitado a sus seguidores con “Me dañas la cabeza” y de haber alcanzado más de 500 mil reproducciones, en menos de un mes, con el video de su canción “Bonito”.

Este sencillo, compuesto por el mismo cantante, es realizado bajo la producción de Sommeliers. La letra nació en medio de un campamento de composición en Miami y refleja la historia de amores imposibles que en su mayoría confunden, están llenos de dolor pero que al final deben ser fuertes y tomar una decisión por más dura que esta sea.

“Esta historia retrata la situación de una persona que está perdidamente enamorada, pero que está marcada por algo que no la deja fluir, y es la duda. En ese caso, él o ella, no saben si a sus parejas les hicieron daño, si hay alguien más o cuál fue ese suceso que no los deja avanzar y aunque, se intenta ser comprensivo, llega el punto en el que la paciencia está en su límite y ahí es cuando cualquiera dice; “bueno, necesito saber en qué estamos, decídete porque necesito saber si te quiero o si tequila, si me voy de parche y si te olvido, y dejamos esto así”, asegura Alejandro González .

Con este trabajo musical, que ya cuenta con su video oficial en Youtube y que se rodó en Bogotá, Alejandro se sale de esa línea romántica, que, por varios meses, lo llevó a plasmar en canciones algunos de esos momentos importantes y especiales de su vida, para cantarle al amor desde otra perspectiva, pero sin dejar de lado ese romanticismo que siempre lo ha caracterizado.