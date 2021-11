Álex Ubago: 20 años de canciones oportunas

“Y ojalá que nuestros ojos sí brillen mañana”, es una frase cándida, cargada de romanticismo, con la dosis necesaria de amor y dolor desgarrados que suelen estar presentes en este sentimiento; también está llena de anhelos, añoranza e incertidumbre. Hace parte de la canción A gritos de esperanza, del cantautor español Álex Ubago, que este 2021 cumple veinte años de trayectoria artística. Dos décadas es un lapso en el que pueden ocurrir muchas cosas, y de toda índole: triunfos y derrotas, sonrisas y lágrimas hacen parte de la misma moneda que representa una carrera como la música, tan satisfactoria como difícil, y tan vertiginosa como apasionante.

En entrevista con El Espectador, el cantante contó lo que significa llegar a este punto de su ejercicio creativo: “Veinte años dan para mucho: siento que he vivido muchas experiencias y creo que he aprendido bastante, pero la ilusión sigue siendo la misma que cuando empezaba. Pienso que con el tiempo uno aprende a valorar más las cosas y hoy valoro todavía más la suerte de poder estar aquí, de poder hacer lo que me gusta, y creo que ha sido un regalo poder seguir haciendo música, compartiendo con la gente, emocionándome y emocionando a mucha gente a la que le gusta mi trabajo”.

Alex Ubago - A gritos de esperanza ft. Jesús Navarro (Videoclip Oficial)

A gritos de esperanza es el primer sencillo del nuevo trabajo discográfico de Álex Ubago, en el que decidió unirse con varios artistas para rememorar algunos de sus temas más emblemáticos. Para esta canción contó con la participación del mexicano Jesús Navarro. “La colaboración de este primer single con Jesús (Navarro) ha sido ha sido maravilloso. Era algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, grabar algo con él, porque es un artista al que admiro, con el que tengo una relación cercana de amistad desde hace bastantes años y porque también creo que tenemos muchas cosas en común respecto a nuestra manera de sentir la música, de transmitir el romanticismo”, apuntó Ubago.

De la misma manera, el músico se refirió a la renovación que cree que tuvo este tema al regrabarlo después de todos estos años. “A nivel de sonido, creo que tiene una nueva vida la canción: un sonido más contundente, más actual, siempre dentro de la esencia que tiene la canción original. También, a nivel de la letra de la historia, entrando a grabarla de nuevo sentí que la redescubrí un poco. Creo que tiene una letra con un trasfondo muy bonito, de amor, pero también creo que tiene y esconde una serie de cosas, una serie de valores”.

Alex Ubago - Me muero por conocerte (Videoclip Oficial)

Recoger los pasos musicales para seguir caminando

Una de las maneras de exaltar este aniversario profesional, y paradójicamente una forma de renovarse artísticamente ha sido volver atrás en términos musicales. Por eso surgió la idea de reunir a una serie de músicos de diversas partes del mundo. Al respecto, Álex Ubago comentó: “Es un disco muy especial, muy bonito, que he grabado para celebrar mis veinte años de carrera. Lo que he hecho básicamente ha sido regrabar una colección de mis canciones más importantes; en total son 18 canciones y las grabé con 18 grandes artistas, junto a los cuales les hemos dado una nueva vida a todos estos éxitos.

Mirar hacia atrás, al principio de toda esta historia, en el año 2001, es encontrarse con un escenario lleno de buenos recuerdos: un primer álbum totalmente exitoso, titulado Qué pides tú, que le marcó un camino triunfal, aunque no ha sido tan sencillo como entonces pudo llegar a pensar Ubago. “Mis comienzos en la música fueron un poco atípicos, pues en mi caso con el primer disco ya hubo una explosión tremenda, una conexión muy fuerte con el público, un disco que vendió mucho, entonces eso efectivamente me pudo hacer pensar que eso era normal o que iba a ser así siempre, y nada más lejos de eso, pues en todo este tiempo entiendes lo difícil que es este trabajo, que hay altibajos, que hay discos que funcionan más que otros, y que al final una carrera a largo plazo solo se sostiene con trabajo y más trabajo”.

Otras prioridades, la misma ilusión y alegría

Álex Ubago, en estas dos décadas, ha crecido, por supuesto como músico, pero también ha tenido transformaciones naturales como cualquier persona. “Lógicamente uno va cambiando, evolucionando, pero hay muchas cosas que conservo de aquel Álex, ya que el chavalito que empezó con veinte años, con ilusión, con ganas y con respeto, se mantiene intacto. Por otra parte, en la parte musical he aprendido mucho: aprendí a tocar mejor, a cantar mejor, a defender mejor mis canciones, a componer con más facilidad o con más oficio”.

Por otro lado, al referirse a cómo su vida privada incidió en el manejo que ahora le da a su rol artístico, el músico puntualizó: “Maduré, ahora tengo cuarenta años, me casé, tuve dos hijos, tengo otras prioridades, otra manera también de vivir la música; antes, por ejemplo, me iba de gira y estaba cuatro meses fuera de mi casa y me daba igual, ahora intento hacerlo de otra manera, intento que los viajes lejos de casa no sean tan largos. En muchas otras cosas, en cambio, soy igual: conservo los mismos amigos, sigo con el mismo mánager, con la misma casa discográfica y con la misma banda de música”.

De gira por Colombia

“Esta gira que vamos a hacer en noviembre por Colombia la tuvimos que suspender, o aplazar más bien, ya que en marzo del año pasado, cuando estalló la pandemia, yo estaba en Colombia a punto de arrancar los conciertos y de repente se puso todo feísimo, se hablaba de que los países iban a cerrar las fronteras y se suspendieron de golpe todos los eventos multitudinarios, entonces nos vimos en una situación bastante complicada y no tuvimos más remedio que volvernos a España”.

La gira a la que se refiere Ubago ya tiene nuevas fechas para cinco presentaciones: comienza el 18 de noviembre en Medellín y cierra el 25 del mismo mes en Barranquilla. Se llama “Tour (acústico): canciones impuntuales”, y es la oportunidad ideal para que tanto el artista como su público olviden el sinsabor de la pasada cancelación, se puedan entregar el uno al otro con el mismo entusiasmo acostumbrado desde hace veinte años.