Ángel Bleu traduce locuras en canciones

¿Cómo comenzó Ángel Bleu en la industria musical?

A los 17 años decidí que quería ser cantante y componer mi propia música. En una crisis de depresión encontré la manera de expresarme a través de mis letras y melodías. Comencé a los 18 años con Peligrosa y Salvaje, y a mis 19 me lanzaron como cantante con ese primer sencillo que compuse. La verdad, no me esperaba tan buena acogida del público con esa canción.

Se radicó en Estados Unidos a los 4 años, ¿cómo ha logrado fusionar en sus canciones la cultura musical anglo con su origen colombiano?

Durante la pandemia me puse a pensar qué más les podía aportar a mis letras y canciones. Artistas como Ariana Grande, Lizzo, Dua Lipa y The Weeknd han influido bastante en este nuevo sonido mío. Quiero agregar unas armonías divinas, quiero romper ese estigma con la música urbana y crear fusiones completamente diferentes. Durante mucho tiempo había tenido en mente sacar una canción urbana con fusión de disco o funk, y cuando Rauw Alejandro la sacó fue como si Dios y el universo me dijeran: “Sácalo ya, ya es el momento indicado”.

La Verdad - Angel Bleu (Video Oficial)

¿A qué suena Ángel Bleu?

Quiero que cuando la gente piense en Ángel Bleu vea a una artista versátil. Su género es pop urbano, pero hace unas locuras y unas fusiones geniales. No quiero crear música solo por crearla o sacar algo comercial, quiero que cada canción que escribo salga del corazón, y pienso que eso poco a poco la gente lo va a ir entendiendo. A veces tengo una letra o un tema lírico bien vulnerable y el reto es cómo hacerlo urbano sin que pierda el mensaje que quiero transmitir a través de esa historia.

Ahora está presentando la canción “La verdad”, ¿cómo fue el proceso de creación de este sencillo?

Mi más reciente sencillo, La verdad, es un tema muy divertido y diferente. La letra y melodía fueron compuestas por mí. Esta canción, originalmente, tenía un sonido más trap, pero cuando mi productor, Lucho Ortega, y yo nos encerramos en el estudio a grabar los acordes y la voz, le dije: “Oye, qué tal si le metemos full disco/funk a este tema con la base urbana”. Y así lo hicimos, y estoy muy contenta con el resultado.

Usted lleva varios años de carrera, ¿cuál cree que ha sido la clave para mantenerse vigente?

Creo que la clave ha sido el apoyo incondicional de mis padres. Tengo la suerte de que creen en mi potencial como cantautora y por eso están invirtiendo todo en mí. La verdad, no estoy en esta industria por la fama ni por el dinero, estoy aquí porque amo crear música, porque creo que puedo ayudar a muchas personas a sanar a través de mi música y de mis sucesos.

¿Cuál es el elemento diferencial en el proyecto Ángel Bleu?

No sé cómo responder a esta pregunta siendo completamente honesta. Creo que tengo un sonido diferente al igual que mi flow. Las locuras que tengo en mi mente las puedo traducir a través de mi música y agregar nuevas fusiones.

Hace poco presentó una colaboración que tuvo con Randy, ¿cómo se dio esa conexión musical y qué tan importante fue para su carrera?

Amor, la colaboración con Randy, se dio gracias a José Carranza, un amigo que tenemos en común. Él le presentó una canción mía que estaba grabando en su estudio en ese tiempo y a él le gustó. La verdad, no me esperaba que un artista como Randy quisiera trabajar conmigo, fue inesperado. Además, en ese mismo año conocí a unos de mis ídolos, Silvestre Dangond, quien también quiso hacer un sencillo conmigo. Me puse a llorar, porque ellos han sido tan hermosos y ven potencial en mí. Sin duda, ellos me ayudaron a creer en mí como artista.

𝗔𝗺𝗼𝗿 ❌ 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗕𝗹𝗲𝘂 ❌ 𝗥𝗮𝗻𝗱𝘆 (𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹)

¿Cómo visualiza su proyecto en un par de años?

Lo visualizo como un proyecto grande. Quiero que el nombre de Ángel Bleu sea reconocido en todo el mundo y cantando en los Grammys, o haciendo una colaboración con Ariana Grande y Lizzo. Quiero que mi fundación Reina Universal también crezca a escala mundial en esos años y que ayudemos a muchas personas.

¿Cuáles son sus proyectos?

Viene música nueva, nuevas colaboraciones con artistas como Rochy RD y Casper Mágico. Tienen que estar pendiente de mis redes sociales para que no se pierdan lo que viene. Creo que el sencillo con Silvestre Dangond saldrá ya el otro año.