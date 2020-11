El Rey Vallenato Aficionado de la edición 53 del Festival de la Leyenda Vallenata es la tercera generación de un árbol familiar con cuatro reyes consagrados en el folclor.

En Cuarentena Musical Pacífico y Caribe, Augusto ‘Tuto’ López, el nuevo Rey Aficionado conversó con el periodista musical de El Espectador, Juan Carlos Piedrahíta, y el escritor del Caribe David Lara Ramos, sobre su experiencia en la música vallenata y el hecho de pertenecer a una de las dinastías más importantes del folclor vallenato.

La dinastía López es la que más reyes vallenatos ha tenido. Hasta la fecha ha coronado cuatro reyes: Miguel López, quinto Rey Vallenato, en 1972; Elberto ‘El Debe’ López, en 1980, Rey 13; Álvaro López, Rey Vallenato 25, en 1992; y Navín López, Rey 35, en 2002; sin olvidar al reconocido cajero Pablo López. (Le puede interesar: Festival de la Leyenda Vallenata 2020 tiene reina y dos reyes)

Después de siete intentos (desde 2010 al 2016), el joven ‘Tuto’, de 21 años, consiguió llevarse la corona de Rey Vallenato Aficionado en la edición virtual de este festival. Uno de los mayores retos para él fue precisamente ese, el carácter virtual de este evento insignia de la música vallenata.

‘Tuto’ López afirmó que “el ambiente este año fue completamente diferente. Al llegar y verse solo frente a los jurados y las cámaras, sin la familia, amigos, ni las personas que apoyan, había mucha presión. La mayoría de los concursantes llegamos a esa conclusión: que fue un festival difícil en la virtualidad.”

Sin embargo, ese no fue el único reto. Para él significaba una gran responsabilidad el hecho de estar representando a una dinastía de renombre en este festival y en la música vallenata en general. (Lea también: Manuel Vega, el primer Rey Vallenato Cartagenero)

“Estaba en juego el apellido López. Asumí esta responsabilidad y supe que tenía que esforzarme y dar lo mejor para enorgullecerla. Es una felicidad hacer parte de esta dinastía”, asegura el Rey Aficionado.

Augusto López es estudiante de octavo semestre de Derecho en la Universidad del Área Andina en Valledupar y asegura que aunque la música no la veía como hobby, tampoco tenía su atención principal, pues estaba más enfocado en su carrera universitaria. No obstante, “con este triunfo y todo lo que se me ha dado en la música estoy mucho más motivado. Por lo que trabajaré ambas carreras juntas”. (Además: José María ‘Chemita’ Ramos habla de su padre ‘Chema’, ambos reyes vallenatos)

Sostuvo que posee una nota autóctona, muy natural y de dinastía. Maneja un estilo más comercial sin salirse de lo tradicional. Para él “la nueva ola en sus inicios no era de fusiones con otros géneros, el conjunto le daba el plus moderno, diferente a la música que hacen hoy en día, el vallenato lo han fusionado con otros géneros y ha perdido la identidad”.

Augusto ‘Tuto’ López obtuvo el triunfo con la interpretación de Tanto como la adoraba, paseo de Luis Durán Escorcia; Amor de callejera, merengue de Vicente Munive; Cata, son de Alejo Durán; y El pollo de La Paz, puya de su autoría. Estuvo acompañado en la caja por José Martínez y en la guacharaca por José Feria. (Le recomendamos: Jeimy Arrieta Ramos: una reina de vallenato)

Finalizó compartiendo la importancia de haber crecido en el entorno de La Paz, Cesar, pues este, según sus palabras: “ha sido de los pueblos con mayor trascendencia y con historia de la música vallenata. Aquí se da la separación del cantante y acordeonero, antes se manejaba que el acordeonero cantaba. Nace ese nuevo estilo del grupo vallenato. Así empieza su comercialización”.

También afirmó que no ha asistido nunca a ninguna escuela a aprender y “no me sé las escalas ni sé leer música”. Que es gracias a su maestro, Miguel López, con quien aprendió a tocar, y al entorno totalmente cultural de La Paz, que le han permitido conocer a muchos otros acordeonistas, que ha construido una línea definida y un estilo propio.

