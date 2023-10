BIME regresa a Bilbao, España, tras su paso por Bogotá

Archivo El programa del Bime Bogota ha estado liderado por referentes del sector en Latinoamérica, España y Estados Unidos como Abiram Brizuela, director de la comunidad artística de Sundance Institute & Festival. Foto: Vía Instagram

BIME es el encuentro internacional de la industria musical, el proyecto se presentó en Bilbao, España, por primera vez en 2013. El año pasado llegó también a Bogotá. Tras su segunda edición por la capital colombiana, el pasado mes de mayo, el encuentro regresa a su ciudad natal en el evento que marcaría su décimo año impulsando la industria en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

“Durante cinco días, reúne a profesionales para fortalecer la industria musical en español. El evento consta de BIME PRO, un congreso con más de 100 paneles y 250 expertos que tendrán lugar en el Palacio Euskalduna de miércoles a viernes, y BIME LIVE, con más de 50 showcases de música en vivo de acceso gratuito”, se explica en un comunicado de los organizadores.

El evento en Bilbao se desarrollará entre el 25 y 28 de octubre. Cuenta con destacados invitados como Alfonso Pérez Soto (WARNER MUSIC), Chiara Santoro (YouTube), Morgan McGrath (LIVE NATION), Claudio Lillo (Agente Musical Internacional), Jen Malone (Black&White Music, conocida por Euphoria en HBO), Laura Tesoriero (TheOrchard), Ariel “Chicho” Chichotky (Dale Play Records), Gabi Bobrovizki (Boiler Room), Andrés Sánchez (OCESA), y María Montejo (SONY Music Colombia).

“Más de 250 profesionales abordarán temas como la inteligencia artificial, la sincronización y la sostenibilidad de la industria”, cuenta la organización del evento de industria. Por otro lado, BIME asegura que la “décima edición en Bilbao, es un punto clave para la internacionalización de la música entre América Latina y Europa. Con la participación de Georg Haüsler de la Comisión Europea y representantes de diferentes países, se promueven oportunidades de negocio y se discuten temas como la legislación internacional y la protección de profesionales culturales”.

El evento cuenta con diferentes áreas de trabajo, entre estas, la sostenibilidad y la igualdad en la industria musical, la innovación y la formación. Asimismo, BIME presenta dos tipos de galardones. Los Premios Fest, que “reconocen a los profesionales que organizan festivales de música en España” y los Premios BIME Equity, en colaboración con Amazon Music, “destacan el talento femenino y LGTBIQ+ en la música, premiando a individuos por su trayectoria, proyección futura y compromiso social”.

También habrás más de 50 presentaciones de artistas de diversos países, como Países Bajos, Alemania, Noruega, Italia, Estonia, Portugal, Canadá, España, Colombia, Chile, México, Argentina, Cuba, Paraguay y Ecuador. “Los estilos musicales serán variados, desde el rock tropical de Afrosound (CO) hasta la electrónica folkportuguesa de Ana Lua Caiano (PT) y el jazz de Divorce From New York (EUS). También se incluirán géneros como el pop, el reggaetón, la electrónica y más, ofreciendo una amplia gama de experiencias musicales”, explica la organización.

