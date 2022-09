Camilo interpretará una de las canciones del Mundial de Catar 2022

Camilo cantará una adaptación de "Aeropuerto", el cuál será el himno con el que millones de latinos vivirán la fiesta mundialista. Foto: Instagram - Instagram

Camilo es actualmente uno de los cantantes más influyentes e importantes de la música no solo en Colombia, sino también, alrededor del mundo. Su múltiples nominaciones a prestigiosos premios, y los elevados números que suma en reproducciones hace que su música sea hoy una de las más exitosas en el universo musical.

Los récords que ha roto también dan cuenta del innegable talento del intérprete de “Tutu”, por ejemplo, agotando en poco tiempo la totalidad de boletas para sus conciertos, o acumulando millones de visitas a los pocos minutos de estrenar un video musical.

Le puede interesar: “Las horas más oscuras de mi vida”: Shakira sobre su separación de Piqué

El “boom” que ha generado el esposo de Evaluna y padre de Índigo, también se evidencia en una de las más recientes noticias que dio a conocer a sus seguidores: será intérprete de la canción oficial de Telemundo para el Mundial de Catar 2022. Según manifestó la cadena televisiva, una adaptación de “Aeropuerto”, será la pieza musical con la que el canal realizará todo el cubrimiento y campaña del evento deportivo.

Ante la noticia, en entrevista con Telemundo, Camilo se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de unir a miles de personas que disfrutan del fútbol con su música. “Es la primera vez que hago algo así. La excusa que una canción mía pueda ser himno de celebración, de abrazos y de gol, es un sueño hecho realidad”. Además, confesó su amor y pasión y por este deporte, incluso, reveló que le gusta jugarlo.

Lea también: ¿Harry Styles al Campín? La directora del IDRD habla al respecto

Así mismo, se refirió al hecho de que Colombia no haga parte de la fiesta mundialista, y contó cómo vivirá este torneo deportivo. “Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos. La música y el fútbol hablan de cosas similares, tocan cosas similares, mueven energías similares”.

Esta canción oficial se estrenará durante los Premios Billboard, los cuales se llevarán a cabo el próximo jueves 29 de septiembre.

Le puede interesar: Latin Grammy 2022, conozca la lista de nominados

Video de “Aeropuerto” de Camilo

La canción “Aeropuerto” de Camilo fue estrenada el 6 de septiembre, y habla sobre el placer de disfrutar cada minuto de la vida, emprendiendo diferentes viajes y rumbos, no solo mundiales, sino también, personales.

Como es habitual, en el video oficial también participa su esposa y cantante Evaluna, quien comparte divertidos momentos con el intérprete dentro del mar de una playa paradisiaca. En el video también llama la atención la participación de Índigo, la pequeña hija de los dos cantantes.

Le recomendamos: César Mora, en escena en un montaje sui géneris

Frente a este tema, Camilo también se refirió en su entrevista con Telemundo. “Es una canción, que sabía que era global, mundial, que inspira a conocer lugares. Y tiene esa energía que nos hace sentir el mundial, que nos hace sentir el espíritu de la colectividad. Es una canción honesta y feliz que nos invita a la celebración.” Afirmó el artista.