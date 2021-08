Cimafunk, y la leyenda del funk George Clinton, lanzan “Funk Aspirin”

Cimafunk, el estudiante de medicina cubano convertido en estrella del funk latino, une fuerzas con el padrino del funk, George “Dr. Funkenstein” Clinton, en “Funk Aspirin”, un tema que mezcla magistralmente el funk clásico de Clinton con el sabor afrocubano de Cimafunk.

La sensación del funk cubano escuchó por primera vez a George Clinton cuando aún era un adolescente en la Cuba rural; donde se colaba en el carro de su tío para oír casetes de música americana que su primo traía de La Habana.

Cimafunk, George Clinton - Funk Aspirin (Official Video)

“Agoté la batería del carro muchas veces quedándome hasta tarde escuchando la música de George Clinton”, dice Cimafunk. “Años después, por fin tuve acceso a Internet para ver sus actuaciones. Rápidamente se convirtió en un ídolo.”

“¡Maaaaaaaaaaaan, me encanta este funk afrocubano! ¡90 millas no es demasiado lejos para ponerse funky!”, dice Clinton, que añade estar impresionado con la capacidad de Cimafunk para fusionar el pasado y el presente. “¡Cuando comencé, me encantaba Coco Seco de Tito Puente, el Sexteto de la Playa y toda la música mambo cha-cha de los años ‘50! Cimafunk lo traslada allí, al pasado, manteniéndolo a su vez en el presente. Es como lo que hacemos nosotros, siempre reinventando el funk para mantenerlo fresco.”

Tanto la canción como el videoclip, se grabaron en el estudio de George Clinton en Tallahassee, donde los dos artistas pasaron horas hablando del movimiento global del funk, la importancia de la música cubana en la ciudad de Nueva York en los años ‘50 y ‘60, y de la próxima generación de artistas funk.

“Hacía tiempo que soñaba conocer a George Clinton. Trabajar con él fue más que un sueño hecho realidad. Hablar de música y de la vida con él, fue aún más especial”, señaló Cimafunk. “Pasar tiempo con el maestro del groove fue una experiencia Funkadelic en sí misma. Tiene mucha sabiduría y sabor.”

“Funk Aspirin” fue producido por Cimafunk y el productor Jack Splash, ganador de múltiples premios Grammy (Kendrick Lamar, Alicia Keys, John Legend, Goodie Mob, Valerie June, Tank & the Bangas), durante la pandemia del Covid19. “Estaba abrumado, tratando de encontrar vibraciones y groove, y lo primero que se me ocurrió fue: ‘lo que necesitas es funk para librarte del estrés”, dice Cimafunk.

Gira por Estados Unidos

Cimafunk iniciará una gira por el noreste de los Estados Unidos el jueves 26 de agosto en el Blue Note de Nueva York, seguida de otras 7 actuaciones en Westhampton, NY, Greenfield, MA, Hartford, CT, Filadelfia, PA, Washington, DC y Pittsburgh, PA. En otoño, Cimafunk regresará a Chicago el 1 de octubre en el Thalia Hall.

Cimafunk. “Me di cuenta de que esta era la terapia que necesitaba. Por eso lo llamé “Funk Aspirin”; porque la píldora del funk es medicina natural para mi alma, y proporciona una cura instantánea”.

Estremecerá Nueva Orleans con un espectáculo individual en el Broadside el 8 de octubre y una presentación de apertura el 9 de octubre en el Treme Threauxdown de Trombone Shorty. El 16 de octubre ofrecerá un concierto muy esperado en Miami, un hogar lejos de casa para la estrella cubana. También actuará en Asheville, Durham, Richmond y Sarasota, FL. Cimafunk se presenta con una banda completa de Cuba, ofreciendo un espectáculo electrizante que ha suscitado comparaciones con algunos de los más legendarios showmen.

La joven estrella cubana ha hablado abiertamente sobre las protestas en Cuba, criticando fuertemente al gobierno y poniéndose del lado de los manifestantes pacíficos que piden un cambio. “Estamos con el pueblo. Liberen al pueblo que marchó pacíficamente”, cantó Cimafunk en apoyo a los manifestantes detenidos.