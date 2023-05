Cinco canciones para recordar a Tina Turner, ‘la reina del rock and roll’

La cantante estadounidense Tina Turner dejó un gran legado musical que le mereció, entre muchos otros, ocho premios Grammys. Foto: Cortesía

Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de la estrella del rock Tina Turner, de 83 años, ganadora de ocho premios Grammy y que tuvo una carrera musical de más cinco décadas, en las que fue una de las intérpretes más reconocidas del rock, soul y el rhythm and blues. En 2013 anunció su retiro de los escenarios luego de un cáncer intestinal que desarrolló tras el derrame cerebral que sufrió antes.

La estrella es recordada por su voz ronca, su superación en una industria que le fue indiferente, por enfrentar la violencia intrafamiliar por parte de su esposo, pero sobre todo, por su música. “Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música”. fue parte del anuncio en su cuenta de Instagram. Acá recordamos cinco canciones que fueron determinantes de la carrera musical Tina Turner.

Proud Mary (1971)

Esta fue la primera canción con la que la estadounidense (con nacionalidad suiza) alcanzó el primer premio Grammy en la categoría “Mejor actuación vocal dúo o grupo” al lado de su entonces marido, Ike Turner, que le ha merecido el segundo puesto de la revista Rolling Stone, en la lista de “Los mejores 20 dúos de todos los tiempos”. La canción es una versión de la clásica agrupación de rock norteamericana Creedence Clearwater Revival.

What’s Love Got to Do with It (1984)

Es una de las canciones más exitosas de la artista, incluida en el álbum “Private Dancer”, dirigido para un público más joven y que es catalogado como el disco de su “renacimiento”. Este tema fue merecedor de cuatro premios Grammys, de los que dos fueron para la artista en las categorías “Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina” y “Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina”.

Luego, en 1993, uso el nombre de este éxito musical para una película autobiográfica. Recientemente la canción fue versionada por el pianista Kygo, que supera las 200 millones reproducciones en Spotify y la versión original, al día de hoy, cuenta con cerca de 380 mil millones de streams, siendo la más reproducida de la cantante en la plataforma.

We Don’t Need Another Hero (1985)

El éxito de la producción anterior la llevó a grabar su voz en esta canción que hizo parte de la banda sonora de icónica película “Mad Max Beyond Thunderdorme”, en donde realizó también el papel de la malvada Auntie Entity, junto a Mel Gibson. La canción fue nominada a los premios de cine Globos de Oro por “Mejor Canción Original”, como también nominada a los Grammy por “Mejor Actuación Vocal Femenina de Pop”. Para esta película también grabó la canción “One of the Living”, que sí ganó el anhelado premio musical.

The Best (1989)

Esta es otra de las canciones más exitosas interpretada por la cantante estadounidense, que por poco alcanza las 200 millones de reproducciones a la fecha en la plataforma Spotify. Fue incluida en el álbum “Foreign Affair” (1989) y es una versión de un tema lanzado el año anterior por la inglesa Bonnie Tyler, que no tuvo mucho protagonismo. La versión de Turner logró la casilla 15 del “Billboard Hot 100″.

GoldenEye (1995)

Con esta canción la cantante volvió a la escena cinematográfica interpretando otro papel, esta vez de una de las películas de la saga “007″, donde también aparece James Bond. La canción, que hizo parte de la banda sonora de la película, fue incluida en el álbum del año siguiente llamado “Wildest Dreams”, y que fue escrita por Bono y The Edge de la agrupación irlandesa de rock U2.

