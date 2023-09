Compositor de “Call Me by Your Name” anuncia que padece el síndrome Guillain-Barré

Fotografía de archivo fechada el 27 de mayo de 2011 que muestra al músico estadounidense Sufjan Stevens mientras se presenta en concierto durante el festival San Miguel Primavera Sound 2011, en Barcelona, España. Foto: EFE - Marta Perez

El artista y compositor estadounidense Sufjan Stevens reveló que sufre el síndrome Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que ya ha afectado su movilidad. ”El mes pasado me desperté una mañana y no podía andar. Tenía las manos, los brazos y las piernas entumecidos y me hormigueaban, y no tenía fuerza, sensibilidad ni movilidad”, aseguró en su cuenta Tumblr músico.

Stevens detalló que después de una serie de pruebas médicas y de pasar “dos semanas atrapado en la cama” los neurólogos le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré y ya se encuentra en tratamiento. “Me han administrado infusiones de inmunoglobulina durante cinco días y rezan para que la enfermedad no se extienda a los pulmones, el corazón y el cerebro”, explicó.

El cantante aseguró que está recibiendo una terapia de rehabilitación centrada en el fortalecimiento de su cuerpo, en la que también está aprendiendo a andar de nuevo. Según Stevens, los doctores aseguran que se recuperará y estiman que podrá volver a caminar por su cuenta en un año, tiempo promedio en el que “la mayoría” de las personas con dicho síndrome suelen retomar la movilidad total.

¿Quién es Sufjan Stevens?

Nacido en Detroit y afincado en Nueva York, Stevens es uno de los principales artistas de la música alternativa de Estados Unidos y ha sido considerado por críticos especializados uno de los mejores compositores de su generación.

El cantante, de 48 años, estaba a punto de comenzar la promoción de su más reciente álbum, “Javelin”, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de octubre y del cual ha adelantado hasta el momento las canciones “So You Are Tired” y “Will Anybody Ever Love Me?”.

“Estoy muy emocionado de tener nueva música para compartir, pero solo quería hacerles saber que una de las razones por las que no he podido participar en la prensa y la promoción previa al lanzamiento de ‘Javelin’ es porque en el hospital”, escribió el artista a través de su cuenta de Instagram.

En 2018, Stevens obtuvo una nominación a los Premios Óscar por su canción “Mystery of Love”, de la película “Call Me By Your Name”, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer y dirigida por el italiano Luca Guadagnino.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

Es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunitario del organismo ataca parte del sistema nervioso periférico. “El síndrome puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. Esto puede producir debilidad muscular, pérdida de sensibilidad en las piernas y/o los brazos y problemas para deglutir o respirar”, dice la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo a la misma organización, entre los síntomas del síndrome se encuentran: Debilidad y sensación de hormigueo, que suele empezar en las piernas y pueden extenderse a los brazos y a la cara. “En algunos casos, estos síntomas pueden provocar parálisis en las piernas, los brazos o los músculos faciales”, como le ocurrió al músico estadounidense.