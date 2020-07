Santiago Cañón-Valencia, el más reconocido intérprete colombiano de este instrumento, realizará un concierto comentado el próximo 1 de agosto por las redes de Filarmed.

Esta semana, la Orquesta Filarmónica de Medellín tendrá como eje central el violonchelo. Ese instrumento que hace parte de la familia de las cuerdas, que realiza normalmente las partes graves, aunque su versatilidad le permite interpretar partes melódicas, es considerado como uno de los instrumentos de cuerda que más se asemeja a la voz humana.

Por esta razón, Filarmed hoy realizará una actividad manual en familia para construir con los niños un chelo de papel. Mientras que el 1 de agosto realizará un concierto comentado con Santiago Cañón-Valencia, el más reconocido intérprete colombiano de este instrumento. (Lea: La Orquesta Filarmónica de Medellín le dedica una semana al tango)

“Para mí la música en estos tiempos es un escape. Cuando escucho o toco algo me quiero sumergir en esa experiencia, un universo en el cual quiero permanecer siempre atento. La música nos ayuda a estar bien emocionalmente, y es allí donde la música juega un papel fundamental. No importa si es una canción de una banda de tres minutos que me guste muchísimo o una sinfonía de una hora”, expresó el chelista. (Además: “Música y emociones”, el concierto de la semana de la Filarmónica de Medellín)

Cañón-Valencia, quien empezó su carrera a los seis años junto a la Filarmónica de Bogotá, fue el primer colombiano en recibir medalla de plata en la reconocida competencia internacional de Tchaikovsky (2019, Rusia), el tercer premio del Concurso internacional de violonchelo Queen Elisabeth (2017, Bruselas), el primer premio en los concursos internacionales Carlos Prieto, Beijing y Lennox, entre otros galardones. (Lea también: Filarmed estrena su temporada virtual con “Introspectiva y tierra viva, fantasía”)

Temporada Virtual con Santiago Cañón-Valencia La Sinfonía concertante del compositor ruso S. Prokófiev es una obra de gran escala para violonchelo y orquesta. El compositor la dedicó al violonchelista Mstislav Rostropóvich, quien la estrenó en 1952. Recordamos esta obra que hizo parte de nuestra Temporada 2019 con Santiago Cañón-Valencia como solista. La música eleva el espíritu y nos hace libres en tiempos de crisis. Regala libertad, regala belleza, ingresa a https://filarmed.org/ y #RegalaMúsica. #apoyoafilarmed #ComparteCultura Posted by Orquesta Filarmónica de Medellín on Wednesday, July 29, 2020

A sus 24 años, Cañón-Valencia es reconocido como el rockstar de la música clásica. “Recuerdo la primera vez que toqué con Filarmed, tenía nueve años, a partir de ese momento siempre me he sentido muy bienvenido por el público de Medellín y su orquesta”, afirmó el artista.

Las actividades, que irán desde hoy hasta el 1 de agosto, serán transmitidas por los canales de Facebook y YouTube de Filarmed.

*Anatomía del chelo. (30 de julio, a las 4:00 p.m.)

Claudia García, coordinadora educativa de Filarmed, enseñará todas las partes del chelo para que las personas puedan construirlo desde sus casas. Un encuentro en vivo para conocer, preguntar y disfrutar las historias, las curiosidades, y las obras de este instrumento de cuerda. Para la actividad manual se necesita lápiz, borrador, crayolas, colores, marcadores, seis hojas de papel tamaño carta blanca, dos metros de lana (o material parecido), pegante y tijeras.

“Cuando los conceptos de la música pasan por nuestras manos, su significado se hace más completo y universal; se agudiza el sentido de la observación y la escucha activa”, comentó Claudia García.

*La cigarra y la hormiga. (31 de julio, 11:00 a. m.)

Un estreno creado por la Alianza Filarmed-Comfama para acercar a las familias a la obra del escritor y fabulista español Félix María de Samaniego. Al ritmo de la música del corno, el público escuchará la historia de una cigarra que pasa todo el verano cantando mientras la hormiga trabajaba intensamente. Una fábula para enriquecer el diálogo en familia.

Las personas que se inscriban en bit.ly/Cue31Jul recibirán, pasado el estreno, la fábula para leerla y disfrutarla en familia.

*Concierto comentado. (1 de agosto, 7:00 p. m.)

Gonzalo Ospina, concertino de Filarmed, y Santiago Cañón-Valencia sostendrán una conversación sobre el instrumento, su repertorio y la asombrosa carrera de Santiago.

“Lo que más me gusta del chelo es su versatilidad, porque tiene alto rango expresivo y de colores, para mí es el más completo en toda la familia de cuerdas”, afirmó Ospina.

Además de la conversación, el público disfrutará apartes de la Sinfonía concertante para violonchelo de S. Prokofiev y el Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Rapsodia de los cuatro elementos de J. Pinzón que fueron interpretados en la Temporada Filarmed 2019 y en Cartagena XIII Festival Internacional de Música 2019, respectivamente.