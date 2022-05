Corina Smith y su lado más “Antisocial”

Corina Smith también es actriz y participó en producciones como "Somos tú y yo, un nuevo día" y "NPS: No puede ser". / Archivo Particular

Un sonido único, irreverente y arriesgado es el que caracteriza a Corina Smith, una de las cantantes más importantes de Venezuela. Su extraña manera de fusionar varios ritmos, como el reguetón, el pop, el R&B e incluso el trap, ha logrado cautivar numerosas audiencias a escala internacional, posicionándose como una de las grandes promesas artísticas de la música latina.

(Le recomendamos: Enrique “Kike” Riascos, el rey del piano de la selva)

Nacida en Caracas, Corina Smith siempre ha mostrado su ambición artística y su pasión por la música, desde siempre quiso dedicarse a ella, aun teniendo otro tipo de talentos como la actuación, y aunque desde muy pequeña quiso cantar, consolidó su proyecto hace un par de años desde su habitación.

Corina Smith - Ahora o Nunca (Video Oficial)

“Siempre quise hacer música y sabía que quería dedicarme a eso en la vida. Cuando compuse mi primera canción sentí que quería aportarle algo a la industria, fue mi idea, comencé este camino sola, con miedo, pero aun así lo hice y aquí estoy”, dice la artista, que encontró su sonido gracias a un largo proceso de reconocimiento y experimentación.

(No se pierda: Frankey Music, el artista cartagenero que llega a Sessions)

Aunque su proyecto musical se consolidó hace poco, Smith tiene una historia desde antes. Su entrada al mundo del entretenimiento comenzó en el año 2009 con su participación en la exitosa serie musical venezolana Somos tú y yo, un nuevo día. Posteriormente, su éxito creció con su coprotagonismo en NPS: No puede ser, una de las series musicales más exitosas de la TV latinoamericana.

somos Tu y Yo (Trailer)

En 2015, Corina estrenó su primer sencillo oficial, La difícil, canción con la que presentó sus propuestas innovadoras entre la mezcla del pop y el reguetón, siendo una de las primeras artistas femeninas del género pop urbano en su país. Para 2016 se unió con el cantante venezolano Gustavo Elís para lanzar el exitoso sencillo Escape considerado en la actualidad como el sencillo que impulsó su carrera al estrellato a escala internacional.

(Además: Rolling Stones lanzan “Live At The El Mocambo”, la evidencia de sus shows secretos)

Tras el estreno de Escape, el crecimiento de Corina Smith fue inmediato y rápidamente la llevó a realizar su primera gira de conciertos alrededor de Venezuela. En 2017 dio a conocer sus éxitos Ahora o nunca y Completa, y gracias a este trabajo la artista logró por fin firmar un contrato con una disquera importante.

Corina Smith ft. Gustavo Elis - Escape (Video Oficial)

Aunque pasó por el camino de la actuación, la artista siempre supo que esa no era su vocación. “Fue una oportunidad que se me dio sin buscarla, actué en una serie musical y los proyectos que he hecho siempre han estado enfocados hacia la música”, reveló, recordando que esas experiencias que vivió la nutrieron a nivel profesional, porque gracias a la televisión aprendió varias cosas sobre la industria musical que le ayudaron a continuar construyendo su proyecto. “Respeto mucho la actuación porque requiere formación y pasión, pero siento todo eso por la música”, afirmó Corina Smith a El Espectador.

(Le puede interesar: Bunbury cancela último tour y adelanta su adiós: “No puedo hacer más conciertos”)

Antisocial es el nombre de su nuevo EP, un trabajo que reúne su esencia en los sonidos que la apasionan, y la complementa con artistas como Eladio Carrión, Noriel, Arcángel, Nesi y Brray, quienes formaron parte del proceso creativo y las canciones que lo componen. Para inspirarse y buscar el camino correcto que la llevaría al resultado final, la artista decidió hacer un viaje a Puerto Rico en busca de encontrarse con ella misma, centrándose en su proyecto, alejándose de todo y enfocándose en una sola cosa: hacer música.

Corina Smith - Antisocial (Video Oficial)

“Llevo planeando este EP desde hace mucho tiempo, soy una persona muy perfeccionista, así que tener este grupo de canciones bajo un solo proyecto significa que estuve días y noches asegurándome de que fuera tal cual lo que quería y me pudiera representar”, comenta la artista, enfatizando en que el proceso de realizar Antisocial la hizo salirse de su zona de confort. “Por primera vez dejé todo atrás para irme a Puerto Rico, en donde estuve meses creando la música, el concepto, las piezas audiovisuales y cada pequeño detalle de mi EP”, agregó.

(Le recomendamos: Olivia Rodrigo, la nueva era del pop)

En cuanto al sonido de este, Smith siempre estuvo clara sobre los tipos de géneros que quería trabajar en el estudio… su pasión por el reguetón y el R&B la llevaron a aterrizarse más en cuanto al sonido de Antisocial y a evaluarse cómo sonaba hace unos años, cuando recién estaba comenzando a embarcarse en esta aventura musical.

Corina Smith, Nesi - A Tu Novia [ Letra ]

“Claro que he tenido una evolución desde que empecé, y me doy cuenta cuando escucho las primeras canciones que escribí, algunas que ni siquiera salieron las comparo con las que he hecho ahora… aunque creo que eso pasa con todos los artistas, porque uno va creciendo y consumiendo otros tipos de música para encontrar su propia identidad musical”, sentenció.

(Recuerde: Billboard Music Awards 2022: Las mejores presentaciones de la noche)

En este caso, las canciones de Antisocial son diferentes entre sí, y según Corina Smith, llevan su esencia por completo… fue un trabajo que le permitió encontrar su sonido al ser capaz de incluir canciones de diferentes géneros, y que todas suenen a ella. Pero no solo las canciones tienen el protagonismo, sino también los videos. El EP viene acompañado de piezas audiovisuales conceptuales trabajadas muy de la mano a la temática de cada canción, y dos de sus principales sencillos: Roto y Especial cuentan con un video oficial ya disponible en plataformas digitales.

Aunque Corina ha logrado consolidarse y ser reconocida por su voz y su talento, reconoce que en algunos momentos no fue fácil batallar con la industria. “Entrar en este mundo es un reto para cualquier mujer, pero eso nunca me frenó ni me asustó. He tenido suerte porque se me han abierto muchas puertas, pero además de suerte también es porque he sido muy clara y seria con mi proyecto”, contó la artista afirmando que nunca ha titubeado con lo que quiere hacer. Es un reto diario, pero según ella, no es una razón para victimizarse ni sentirse inferior.

(También: Billboard Music Awards: así le fue a Karol G, J Balvin y Kali Uchis)

Este es, sin duda, el trabajo más importante de Corina Smith en los últimos años, un EP al que le puso todo el esfuerzo y la creatividad para que llegara a sus seguidores con canciones llenas de historias; de hecho, entre los temas del EP la artista tiene sus favoritos.

Corina Smith - Hoy Que Salí | Antisocial

“A Hoy que salí le tengo mucho cariño, porque es de las últimas que hice y siento que plasmé por completo un sentimiento en particular en una canción: la rebeldía”, agrega la artista, recordando que su canción A tu novia también es una de las que destaca. “Es un perreo junto a Nesi, y en esta canción me siento orgullosa a nivel de composición, porque la idea es un poco controversial, y desde que empecé a pensar en el coro con la frase ‘¿por qué ser dos si podemos ser tres?’, sabía que iba a ser algo diferente”, revela Corina Smith, quien actualmente se encuentra trabajando en otros sencillos que, al parecer, serán parte de su próximo proyecto musical.