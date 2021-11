“Curtis on Tour” protagoniza una nueva entrega de Teatro Digital

Teatro Digital continúa su programación de noviembre con Curtis on Tour, la iniciativa de giras globales Nina von Maltzahn del Curtis Institute of Music, con un concierto que estará disponible como parte de la franja Grandes Espectáculos hasta el próximo 25 de noviembre.

Esta transmisión será protagonizada por Mimi Stillman en la flauta, Bella Hristova en el violín, Roberto Díaz en la viola, Gabriel Cabezas en el violonchelo y Michelle Cann en el piano. Ellos conforman un ensamble de músicos del Curtis Institute of Music que interpretará el Cuarteto en re mayor K 285 de Mozart, el Assobio a jato de Heitor Villa-Lobos, la Sonata n.o 2 para flauta y piano de Samuel Zyman y el Cuarteto n.o 1 en sol menor, Op. 25, de Johannes Brahms.

BRAHMS Quartet No. 2 in A major Op. 26

El Curtis Institute of Music tiene como finalidad educar y capacitar a jóvenes talentos musicales de todo el mundo con el objetivo de darles herramientas para transformar sus comunidades a través de la música.

Durante más de un siglo esta institución estadounidense ha capacitado a jóvenes músicos de excepcional talento con el objetivo de darles experiencia en presentaciones con intérpretes, compositores y directores de orquesta de primer nivel y motivarlos a explorar el impacto que tiene la música en las comunidades locales.

También se centra en ofrecer una enseñanza musical de calidad a través de un cuerpo docente que incluye una alta proporción de intérpretes activos, y establece la filosofía de “aprender haciendo”, en la que los estudiantes perfeccionan sus habilidades en más de 200 presentaciones artísticas anuales en las que no solo se hace énfasis en el desempeño en el escenario, sino también en el contacto con la comunidad.

Sobre la programación del Teatro Digital

La programación de Teatro Digital está dividida en cuatro franjas: Lo Nuestro, con presentaciones de los grandes referentes de las músicas colombianas; Grandes Espectáculos, que destaca los montajes de gran magnitud que han pasado por la programación del Teatro Mayor; Armonía Sura, que agrupa los grandes conciertos de las orquestas de música clásica más importantes del mundo, y Ventana de América, compuesta por espectáculos de la red de teatros de Ola Ópera Latinoamérica.

Adicionalmente, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo continuará con sus campañas de contenidos digitales de la Teatropedia, un programa de responsabilidad social en alianza con Sura que ofrece contenidos pedagógicos a través de diversas piezas.