Fotos: Karol G llenó el imponente Madison Square Garden en Nueva York

La cantante Karol G inició su "Strip Love Tour" por Estados Unidos e iluminó Nueva York con la bandera de Colombia. Foto: Instagram

Como parte de su “Strip Love Tour”, Karol G ha llegado a varias ciudades de Estados Unidos para cantar lo mejor de sus éxitos y las canciones que la han llevado hasta lo más alto de su carrera musical en América Latina y el mundo entero.

Desde que su cambio de color de cabello marcó el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional, ‘La Bichota’ no ha parado de darle lo mejor de sí a sus seguidores y a las personas que, desde el inicio, la han apoyado en la construcción de su carrera.

Y así lo deja saber a través de sus redes sociales y en sus conciertos, donde le cuenta las anécdotas más personales de su vida a las miles de personas que van a verla cantar éxitos como ‘Mamiii’, ‘Tusa’ y su más reciente canción, ‘Gatúbela’.

Karol G en el Madison Square Garden

Uno de los espacios más importantes a nivel musical y también deportivo de los Estados Unidos, es el Madison Square Garden, que en la noche de ayer se vistió de amarillo, azul y rojo con la llegada de ‘La Bichota’.

Con una capacidad para alojar alrededor de 20.000 personas, Karol G logró llenar el estadio multiusos con sus fanáticos y seguidores, con los que coreo canciones icónicas y fueron testigos del sueño cumplido que pudo lograr la cantante paisa.

En New York, el Madison Square Garden se viste de la bandera de Colombia debido al show de Karol G esta noche. pic.twitter.com/54DNWhLBBU — Karol G Reports (@KarolGReports) September 14, 2022

Por medio de su cuenta de Twitter, donde la siguen más de siete millones de personas, contó parte de su historia, de sus sueños y del por qué este concierto significó tanto para ella y para su carrera como cantante, la que pensó abandonar hace una década.

“Hoy, después de 10 años de anotarlo en mi lista de sueños, VOY A CANTAR EN EL MADISON SQUARE GARDEN EN NEW YORK”, fue lo que puso la cantante en su cuenta, horas de presentarse y llenar el estadio que la esperaba con ansias.

Además de este mensaje en sus redes sociales, ‘La Bichota’ no dudo en contar la anécdota completa durante su show y destino un momento en tarima para hacer saber a su público lo que sentía después de cumplir esta meta después de 10 años.

Karol G casi deja la música y una década después llena en Nueva York

“Quería contar una historia de este lugar en especial, hace 10 años exactamente, en el 2012, después de que había empezado en la música en 2006, dije que no quería hacer música más porque era una industria difícil, porque nadie quería escuchar mis canciones, porque nadie me daba la oportunidad y me vine a New York a vivir y empecé a estudiar inglés en una escuela y resulta que me sentaba todos los días afuera en unas banquetas que había aquí en el Madison Square Garden, para dos cosas; uno, para que la persona que se sentara al lado yo le pudiera hablar y así practicar, y para soñar que hubiera sido si yo hubiera seguido en la música y hubiera cantado en el Madison Square Garden”, contó Karol G.

Karol G dijo “Hace diez años en el 2012 me vine a NYC a estudiar inglés, me sentaba afuera del Madison Square Garden esperando que alguien se sentara a mi lado para practicar inglés y 2 soñaba con cantar aquí… hoy es la primera vez que lo lleno 10 años después. Si se puede” ❤️ pic.twitter.com/Zg71cOlifb — Chantal🐺➰ (@ChantalxLunera) September 14, 2022

Además, dijo que ese mensaje no se trataba de una historia sin propósito, “se los juro por Dios que yo no estoy diciendo cosas por decir y cosas como para animar a la gente, mi única intensión con esto es decirle a la gente, sí se puede”, agregó.

La artista, como es frecuente es sus shows, contó con la participación de ‘Ozuna’, con el que compartieron tarima cantando algunos de sus éxitos.