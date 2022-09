“Me amenazó de muerte”, supuesto hijo de Santiago Alarcón dice temer por su vida

De acuerdo con el joven, Santiago Alarcón lo abandonó en el año 1992. Foto: Instagram

El asunto legal por el que ha tenido que pasar Santiago Alarcón y su familia, no ha parado de dar más detalles sobre la situación de acoso que está viviendo desde hace cuatro años y que ha llegado a los límites de su privacidad.

Hace pocas horas, se conoció en exclusiva, por medio del programa ‘Lo Sé Todo’, que el supuesto hijo del actor paisa, quien afirma que fue abandona en el año 1992, dio declaraciones sobre la situación que se dio a conocer por medio de las redes sociales de Alarcón.

De acuerdo con los detalles iniciales que dio Santiago Alarcón, la situación se salió de sus manos después de que el joven llegara a uno de los teatros donde se estaba presentando y, frente a todos sus compañeros, le pidió que hablaran sobre la situación.

Lo que se sabe es que han sido cuatro años en los que el actor ha recibido mensajes de audio, cartas y hasta tutelas, en las que se afirma que él es el verdadero padre del joven y que su mamá es la cantante barranquillera Shakira.

¿Qué fue lo que dijo el joven sobre la situación?

A pesar de que estos detalles iniciales, que fueron dados por Santiago Alarcón, hacen parte de la historia, Pedro, como afirma ‘Lo Sé Todo’ que es el nombre del supuesto hijo del actor, dio a conocer otra versión que podría cambiar la situación.

“Lo que pasa es que él está confundiendo todo. Hubo una tutela hace cuatro años en la que yo le pedí una prueba de paternidad. La tutela la negaron y eso quedó ahí y yo respeté la tutela y ahí mismo en la tutela se lee que yo le pedía 800 millones por daños y perjuicios, pero no hay, como él dice, ninguna extorsión porque eso lo negaron y quedó ahí”, cuenta Pedro quien además dice que la forma en la que se está defendiendo el actor es errónea, pues, crea manipulación de la información por medio de mentiras y falsedades.

¿Shakira es su verdadera mamá?

Frente a la pregunta del programa sobre si también ha tratado de confrontar a Shakira, que de acuerdo con las primeras versiones es su supuesta verdadera madre, el joven admite que ese nombre apareció por error en la tutela que le impuso a Alarcón hace cuatro años. “Que yo sepa, Shakira no es mi mamá, el que sabe es él”, revela Pedro.

¿Por qué el supuesto hijo de Santiago Alarcón teme por su vida?

De acuerdo con la versión inicial que dio el actor en su cuenta de Instagram, el joven se dirigió a una de sus funciones en Bogotá y violó los filtros de seguridad hasta llegar al camerino donde él y sus compañeros de tarima se encontraban cambiándose.

Santiago afirma que sintió miedo y que a pesar de la ansiedad que vivió en ese momento, aceptó hablar con Pedro, pero la situación no prosperó como se esperaba.

Según Pedro, el actor de ‘El man es Germán’ lo gritó fuertemente, lo insultó y lo amenazó de muerte. “El 3 de septiembre yo fui con un amigo puertorriqueño a ver la obra de “El Plan”, fuimos a los camerinos, le pedí que si podíamos hablar dos minutos a solas con él, él me dijo que sí, él se puso a gritar un poco de groserías y me empujó”, contó Pedro y añadió que teme por su vida.

Finalmente, el supuesto hijo de Santiago Alarcón confirmó que ya se había realizado pruebas psicológicas en Canadá, donde vive actualmente y aquí en Colombia, que confirman que está bien y no tiene ningún problema de salud mental. “Tengo psiquiatra, ya me hicieron un test mental, estoy bien, aquí también, no tengo problemas mentales ni nada por el estilo”, contó el joven.