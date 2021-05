Fractal Caravan toca puertas internacionales con “21st Century Paleo Man”

La banda conformada por miembros de distintos paises, se encuentra promocionando su nuevo lanzamiento con sonidos del rock and roll, el punk, el indie rock y lo alternativo.

Fractal Caravan, la banda conformada por Edwin Quirk (Guitarra/Voz), Fabio Montenegro (Bajo) y David Cornejo (Batería) presentan “21st Century Paleo Man”, una canción grabada entre Bogotá y Brooklyn. El sencillo recoge las influencias de sus integrantes, para plasmarlos en este nuevo material de los Roker Planetarios de Fractal Caravan.

“21st Century Paleo Man”, es una mezcla de los sonidos del rock and roll, el punk, el indie rock y lo alternativo, llevando las influencias de The Ramones, Ziggy Stardust, The Cramps y The Hives. Un estilo rescatado de los paises como Estados Unidos, Colombia y Perú, de donde son cada uno de los integrantes.

Este nuevo tema se grabó entre el 2016 y el 2018 en Bogotá y Brooklyn, bajo la producción de Edwin Quirk y Fabio Montenegro, integrantes de la banda, en Chago Studios (Bogotá) y Machete Sisters (Brooklyn), con la mezcla de Hani Zahra y marterización de Greg Calbi (The Ramones, David Bowie, John Lennon) en Sterling Sound (NYC).

“Son 2 minutos acerca de aceptar nuestra naturaleza animal. También captura el sentimiento de estar encerrado (en cuarentena) mucho tiempo y querer ¡explotar de vuelta a la vida y vivir!”, aseguró Fractal Caravan.

El videoclip se realizó en Brooklyn a finales del 2020 por “DIY”, bajo la dirección de Dane William (Cámara y edición) y Edwin Quirk en su debut actoral como “Paleo Man” (protagonista del clip).

El mensaje de esta pieza audiovisual es evocar el sentimiento de estar encerrado y aislado por mucho tiempo, además de buscar la forma de escapar; para darse cuenta que al final, no hay ningún lugar a donde escapar.

Fractal Caravan busca este año, conectar con sus fans y seguir creciendo su audiencia, es por eso que han lanzado dos sencillos: “Good Intentions, Bad Ideas” un grunge rocker acerca de la distopia que vivimos y “21st Century Paleo Man”, que va más hacía el punk rock. Se espera que lleguen nuevos lanzamientos en el transcurso del año.