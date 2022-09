Gojira: un titán metalero de visita en Bogotá

El cuarteto francés Gojira es capaz de combinar subgéneros como el thrash, el death metal y aceleraciones progresivas con una impronta singular. / Archivo particular Foto: Getty Images - Tim Mosenfelder

El rock pesado es una corriente bastante competida y a esta altura es muy difícil encontrar propuestas realmente novedosas o arriesgadas. El cuarteto francés Gojira es, sin embargo, capaz de combinar varios subgéneros como el thrash, el death metal, y aceleraciones progresivas con una impronta singular. El grupo posee 25 años de carrera y siete álbumes de estudio siendo un sinónimo de metal de alta calidad.

Conformado por el cantante y guitarrista Joe Duplantier en compañía de su hermano menor, Mario Duplantier, cuando ambos aún iban al colegio, el grupo partió en 2001 tocando música extrema a las afueras de la hermosa región de Bayona. Lo que era un simple pasatiempo fue volviéndose más serio con la entrada de un segundo guitarrista, Christian Andreu, junto a Jean-Michel Labadie en el bajo. Ya que lo que estaban tocando era aplastante, optaron por llamarse Godzilla, en honor al cinematográfico lagarto nipón que azota los mares, pero debido a litigios por derechos de autor se rebautizaron Gojira, tal y como se nombra en su idioma original.

La criatura ganó varios concursos locales de talento y se hizo el telonero ideal para bandas como Cannibal Corpse cuando sus músicos apenas rozaban los 20 años. Su primer álbum de estudio, Terra incognita, fue autoproducido y lanzado con sus propios recursos. La grabación está inspirada en el aislamiento de dos años que vivió Joe Duplantier al refugiarse en una cabaña que construyó en medio del bosque.

Pese a tener una distribución limitada, la ardua exposición en vivo a través de Francia le permitió al cuarteto asegurar los recursos para adquirir un granero y transformarlo en un estudio de grabación en los bosques de Landes. Aunque la inversión resultó costosa, a la larga fue un acierto, ya que allí compondrían y grabarían dos producciones más: The link (2003) y From Mars to Sirius (2005).

En ese momento la banda logra entrar en listas francesas y consigue las más favorables reseñas por parte de medios especializados. Su tercer disco conjuga implacables acordes con el mágico sonido natural que producen las ballenas cuando se comunican a kilómetros de distancia en el mar. Uno de sus piezas más conocidas se titula Flying whales (“Ballenas voladoras”) y es recurrente en sus conciertos con la aparición de grandes inflables con la forma del cetáceo sobre la audiencia.

El amor de Gojira por estos colosales animales no se queda sólo en lo artístico. El grupo es un fuerte defensor de las causas medioambientales. De hecho, Joe Duplantier además de músico es un activista ligado a la organización Sea Shepherd Conservation Society, que interfiere con la cacería de ballenas por parte de buques pesqueros y crea conciencia sobre el grave daño que causa la explotación marina. En los shows de Gojira es normal encontrar material alusivo a esta organización e incluso una de las naves que combaten con los balleneros fue nombrada como Gojira en su honor.

En 2008 se editó un disco arrollador, The way of all flesh, y cuatro años más adelante fueron fichados por un sello multinacional para grabar L’enfant sauvage (“El niño salvaje”), inspirado en el cineasta Francois Truffaut. En ese ruta musical queda claro que la evolución es sorprendente, construyendo capas atmosféricas con sorprendentes giros melódicos. Su disco más audaz y mejor vendido a la fecha es Magma (2016). Con él abrazaron a un público mayoritario, pero sin abandonar la agresividad característica.

“No estamos ciegos a nuestro éxito. Siempre quisimos ser la nueva gran banda”, manifestó Mario Duplantier en una entrevista reciente con la revista británica Metal Hammer. “Nos atrae lo fuerte del metal a la vez que amamos el aspecto experimental. El reto es tener ese doble enfoque, ser más populares pero sin perder la esencia”.

Su más reciente disco salió en 2021 con el nombre de Fortitude y en su carátula podemos apreciar a un guerrero indígena. “La parte más desafiante para una banda con 25 años de trayectoria es estar todos de acuerdo en hacia dónde queremos ir. Los otros miembros querían algo más melódico, pero yo buscaba recuperar algunos elementos extremos. Al final todos disfrutamos la dinámica”, enfatiza Mario Duplantier.

En Fortitude se destaca el corte Amazonia, con un aire tribal muy en la onda de lo hecho por los brasileños Sepultura a mediados de los años 90. Una vez más, el conjunto se preocupó por el daño ecológico de la deforestación de la selva amazónica y en su videoclip se exponen los terribles incendios que afectan a la naturaleza y a los pueblos ancestrales. El grupo recolectó casi medio millón de dólares en fondos para ayudar a comunidades indígenas del Brasil.

Luego de años de rumores sobre su visita a Colombia, este domingo 4 de septiembre Gojira pisará tierras colombianas para remecer el suelo con sus canciones sobre el cambio climático, los misterios de la naturaleza y el comportamiento humano. Son el nombre más grande en el rock que ha dado el país galo y han llevado la tradición de conjuntos como Metallica, Pantera o Slayer a nuevas generaciones con una vida ausente de excesos o escándalos. Sin más, Gojira es algo para disfrutar y admirar.

Gojira en Colombia. Domingo 4 de septiembre. Movistar Arena (Bogotá). Información y boletería: TuBoleta.