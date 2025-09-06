Manuel Medrano celebró 10 años el Movistar Arena: un show lleno con confesiones

Con un relato futurista en video, donde Manuel Medrano era un personaje determinante, comenzó el concierto del cantante ante un Movistar Arena lleno, que lo recibió emocionado. El artista abrió con el tema ‘Si pudiera’ que también tiene una década sonando.

Luego siguieron ‘Más allá’ , ‘La mujer que bota fuego’, ‘Bajo el agua’ ‘Si pudiera’ y ‘Sin saber por qué’, ‘Una y otra vez’, entre otras.

Manuel Medrano expresó su amor por Bogotá

Algunos de los momentos más emocionantes del recital ‘Diez años Tour’ llegaron cuando entre canciones, el artista se sinceró con un público dejando ver lo importante que ha sido la capital en su trayectoria y en su vida personal. “Qué privilegio empezar esta gira desde mi casa, desde Bogotá. Ustedes no comprenden lo feliz que me hace haber crecido aquí, haber caminado estas calles con mi guitarra y ahora tener el privilegio de cantar en esta tarima”, dijo el artista de 37 años que siguió tributando la ciudad en sus intervenciones“Me dijeron que las mujeres de Bogotá botan fuego”, dijo antes de cantar el icónico tema.

En otro momento, con su guitarra blanca en mano, anticipó otro de sus éxitos al expresar: “Esta es la única ciudad del mundo que a pesar de no tener mar, le voy a agradecer siempre por hacerme sentir ‘Bajo el agua’”.

Manuel Medrano comenzó su gira celebrando 10 años de carrera este viernes 5 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá Fotografía por: Luz Alexi Cast

Manuel quien recordó en un intermedio, mediante un video que canta desde los 14 y compone desde los 16, cuando comenzó a presentarse en los bares capitalinos admitió escribir generalmente para mujeres, pero haber hecho excepciones recientemente para su álbum nuevo. “Llevo diez años, tal vez un poco más escribiendo canciones para mujeres. A mujeres que he amado profundamente a las cuales posiblemente les habré roto el corazón y les escribí canciones para que me perdonaran. Después de dar tantos conciertos y tener la fortuna de tener un público tan hermoso, el año pasado hice el álbum ‘Perfecto’ y decidí escribir un par de canciones para mí, incluso también algunas dedicadas a ustedes. La siguiente canción es sobre cuan importante es amarnos a nosotros mismos. No todo son novios y novias; hasta que uno no aprender a quererse y amarse profundamente no aprende a querer del todo a los demás. Ámense con sus defectos y cualidades”, dijo el cartagenero antes de interpretar ‘Auténtica’.

También hubo espacio para rendir homenaje a la música colombiana. Para este segmento invitó a Andrés Cabas. Juntos cantaron ‘La cadena de oro’ y ‘Tu boca’

No faltaron ‘Mucho más que ayer’, ‘Sin saber por qué’ y ‘Ya no solo nado contigo’. “Estoy muy emocionado poder vivir de la música”, admitió Medrano quien se despidió con la promesa de que su carrera apenas empieza.

