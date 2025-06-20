Karol G se convierte en primera invitada latina en el cabaré Crazy Horse de París

Karol G interpretará en los ocho shows “exclusivos” de esos cuatro días una serie de números creados a medida, lo que incluye varios de sus temas de su nuevo álbum Tropicoqueta, que fue lanzado el pasado 20 de junio, explicó este lunes en un comunicado el Crazy Horse.

Karol G considerada una de las más influyentes

El cabaré de la capital francesa, creado en 1951, afirmó que la cantante y compositora colombiana, “entre las más influyentes del mundo” y ganadora del Grammy, pondrá su marca en una larga lista de estrellas invitadas que han pasado por allí, como Dita Von Teese, Viktoria Modesta, Violet Chachki o Lisa de Blackpink.

“Figura destacada de la industria musical mundial, va a imponer su estética poderosa, femenina y audaz, en perfecta resonancia con el espíritu del cabaret”, indicó.

Para la directora general responsable de la creación y las marcas, Andrée Deissenberg, Karol G “encarna un verdadero ‘girl power’” y eso la “unió inmediatamente” al equipo del cabaré.

“Encontrar ‘beats’ latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito en más de 70 años de historia, pero no dudé un segundo: me sedujo su personalidad única. De hecho, Karol G ya era plenamente Crazy Horse”, añadió.

