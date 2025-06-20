¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Karol G se convierte en primera invitada latina en el cabaré Crazy Horse de París

La colombiana Karol G se convertirá en la primera estrella invitada latina en el Crazy Horse, uno de los cabarés más conocidos de París, con un espectáculo que se representará del 25 al 28 de septiembre.

Por Agencia EFE
25 de agosto de 2025
Karol G se convierte en primera invitada latina en el cabaré Crazy Horse de París
Fotografía por: Brianna Capozzi.

Karol G interpretará en los ocho shows “exclusivos” de esos cuatro días una serie de números creados a medida, lo que incluye varios de sus temas de su nuevo álbum Tropicoqueta, que fue lanzado el pasado 20 de junio, explicó este lunes en un comunicado el Crazy Horse.

Karol G considerada una de las más influyentes

El cabaré de la capital francesa, creado en 1951, afirmó que la cantante y compositora colombiana, “entre las más influyentes del mundo” y ganadora del Grammy, pondrá su marca en una larga lista de estrellas invitadas que han pasado por allí, como Dita Von Teese, Viktoria Modesta, Violet Chachki o Lisa de Blackpink.

Figura destacada de la industria musical mundial, va a imponer su estética poderosa, femenina y audaz, en perfecta resonancia con el espíritu del cabaret”, indicó.

Vínculos relacionados

Hija de Erik Menéndez criticó a famosos por dejarlo solo buscando su libertad
Alejandra Guzmán habló de su estado de salud tras ser operada de las vértebras
Famosa actriz de novelas a punto de ir a prisión. Piden condenar a Andrea del Boca
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Para la directora general responsable de la creación y las marcas, Andrée Deissenberg, Karol G “encarna un verdadero ‘girl power’” y eso la “unió inmediatamente” al equipo del cabaré.

Encontrar ‘beats’ latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito en más de 70 años de historia, pero no dudé un segundo: me sedujo su personalidad única. De hecho, Karol G ya era plenamente Crazy Horse”, añadió.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Por Agencia EFE

Temas:

Karol G

Tropicoqueta

Crazy Horse

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar