Harry Styles: una muestra de melodía pop contemporánea

Harry Styles comenzó su gira “Love on Tour” en Las Vegas (Estados Unidos) en septiembre de 2021. Foto: Getty Images for Coachella - Kevin Mazur

Harry Styles, el cantante británico que ha puesto al mundo a corear sencillos como “As it Was”, “Adore You” y “Watermelon Sugar”, llega a Bogotá el domingo 27 de noviembre tras dos años de espera causados por los atrasos que hubo en la industria musical global debido a la pandemia.

Desde la separación de la boyband que lo llevó al estrellato, One Direction, en 2015, Styles se ha dedicado a construir una nueva imagen musical alejada del teen pop que solía hacer con sus compañeros y se acercó a líricas más crudas y melodías enfocadas en un estilo de rock contemporáneo, inspirado en David Bowie, Blondie y Fleetwood Mac.

Con dos de sus tres álbumes ubicados en el número 1 en el momento de su lanzamiento (Harry Styles y Harry’s House), el intérprete británico se ha ido posicionando en la industria musical global como uno de los artistas emergentes más populares de la década.

“Sign of the Times”, su primer sencillo como solista, fue estrenado en 2017 y ocupó los primeros puestos en los listados de música de Reino Unido y Estados Unidos. Este tema hizo parte de su primer álbum homónimo, que se estrenó el mismo año, del cual también se desprendió su primera gira como artista en solitario: Harry Styles: Live on Tour, pasando por América, Europa, Asia y Oceanía.

En 2019, Styles seguía en el camino de experimentar con nuevas melodías en busca de expresar su crecimiento y madurez musical. Por eso, en diciembre de ese año, el artista presentó su segundo álbum de estudio: Fine Line. Un disco lleno de pop psicodélico, rock y videos musicales que llevan a pensar más allá de lo que se escucha.

Durante una entrevista realizada por Zane Lowe para Apple Music, Harry Styles aseguró haber consumido “hongos alucinógenos para aliviar el estrés” durante las grabaciones de Fine Line. Este álbum también se ha destacado por la narrativa que contienen algunos de sus sencillos como “Adore You”, para el cual el cantautor crea una isla ficticia con el nombre de Eroda y “celebra el amor en todas sus formas”.

Con el estreno de Fine Line, Styles logró llegar a un público adulto más allá del mercado adolescente al que estaba asociado desde sus inicios con One Direction, lo que también lo motivó a recibir importantes nominaciones en los Brit Awards, por Mejor álbum del año, y dos nominaciones en los Grammy por Mejor álbum vocal pop, y su canción, “Watermelon Sugar”, que se llevó el gramófono por Mejor interpretación de solista pop.

A inicios de este año, Harry’s House se convirtió en una realidad. El tercer álbum de Styles bajo el sello discográfico Columbia Records fue estrenado el pasado 20 de mayo y es considerado por la crítica uno “de los álbumes más introspectivos del artista”, incluso el artista señala que el concepto de “casa” del título está ligado a su mente.

“En mi casa estoy tocando música divertida, música triste, estoy tocando esto, estoy tocando aquello. Es un día en la vida”, comentó en una nueva entrevista con Lowe, a quien también le confirmó que este “era su álbum favorito en el momento” ya que no sentía gran interés por el éxito comercial que pudiese llegara a tener. Irónicamente, su sencillo principal, “As it Was”, estuvo 14 semanas consecutivas en el puesto número uno del listado de música Billboard Hot 100 desde su lanzamiento, en marzo pasado.

De la música al cine

El cantautor de 28 años se ha destacado como un artista polifacético que se ha ido adentrando cada vez más en el mundo del cine. Primero, empezó con una breve participación en Dunkerque, película bélica de Christopher Nolan, donde interpretaba a Alex, un soldado británico raso de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en un operativo de rescate tras la invasión de la Alemania nazi a Francia.

De pasar a ser un soldado, se convirtió un superhéroe del Universo Marvel en Eternals, donde aparece brevemente en la escena poscréditos como Eros, hermano de Thanos.

Este año, Styles logró obtener dos roles protagónicos en No te preocupes, querida, un thriller psicológico de su expareja Olivia Wilde, y My Policeman, una historia de amor prohibido entre dos hombres en la década de 1950.

En el marco de su segunda gira mundial como solista, en diciembre de 2019, Harry Styles anunció que su Love on Tour estaría de paso por Colombia y cinco países más de Latinoamérica, incluyendo Brasil y México. Las primeras fechas que se anunciaron para cada show tuvieron que ser aplazadas debido a la pandemia. Y luego de dos años, esta noche se llevará a cabo la función.