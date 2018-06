Herederos de Prince firman acuerdo con Sony para relanzar su repertorio

AFP

Sony Music anunció este miércoles que firmó un acuerdo con los herederos de Prince para relanzar la mayor parte de su obra, el último intento de monetizar el legado de la leyenda del pop.

Irónicamente, tratándose de un artista que se enfrentó a la industria de la música, los herederos de Prince han alcanzado acuerdos con las tres mayores disqueras. (Leer: El disco de Prince -de Warner Bros. Records- saldrá el 21 de septiembre).

Sony anunció que su marca Legacy Recordings, que trabajó con los archivos de artistas clásicos, adquirirá inmediatamente los derechos de 19 álbumes producidos entre 1995 y 2010, cuando Prince terminó su larga relación con Warner Brothers.

A partir de 2021 Sony también tendrá los derechos de 12 álbumes de la era dorada de Prince, incluyendo "Controversy", "1999" y "Around the world in a day". El contrato excluye el trabajo más conocido de Prince, "Purple Rain", que es de 1984. (Escuchar: "Nothing Compares 2 U": se conoce versión inédita cantada por Prince).

Prince, fallecido repentinamente en abril de 2016, fue un duro crítico de las grandes casas disqueras y luego de internet, pues decía que las corporaciones colocaban a los artistas en una esclavitud virtual. Por esa razón rompió con Warner a mitad de la década del 90.

Pero luego se reconciliaría con Warner. Tras su muerte, la compañía relanzó el álbum "Purple Rain" y le agregó nuevas canciones.

Universal Music anunció el año pasado un acuerdo de 31 millones de dólares con los herederos de Prince, aunque luego un juez lo canceló a solicitud de la propia compañía, que alegaba que no estaba claro el alcance de sus derechos sobre la obra del fallecido artista y que en muchos casos se confindían con los de Warner. (Le puede interesar: Aparecieron algunos vinilos de un álbum que Prince pidió destruir).