Hip Hop al Parque 2022: así fue la celebración de los 25 años del festival

Hip Hop al Parque congrega a los aficionados de este género, que llegan desde todas las latitudes de Bogotá y de otras ciudades para una cita anual imperdible. Foto: MATHEW VALBUENA

Más de 120 mil personas asistieron al Parque Metropolitano Simón Bolívar este fin de semana para hacer parte de Hip Hop al Parque 2022, un encuentro que se caracterizó por poner en escena tanto a los artistas de los sonidos clásicos del hip hop como a los representantes de las tendencias actuales.

El evento congrega a los aficionados de este género, que llegan desde todas las latitudes de Bogotá y de otras ciudades para una cita anual, en la que no solamente disfrutan de la música en la tarima de MCs y DJs, sino del talento de los bailarines de break dance y los colectivos dedicados al grafiti.

(Le puede interesar: Trueno, reinventando los códigos del hip hop)

“El hip hop es un movimiento cultural de gran arraigo en Bogotá, que se ha consolidado como un espacio para la creación y pluralidad. En esta edición, logramos mostrar sus diferentes facetas y, sobre todo, las tendencias actuales que no solo trajeron a un público nuevo y diverso, sino que Hip Hop al Parque se consolidó como un espacio de respeto, tolerancia y disfrute, dejando atrás los estigmas y reivindicando el lema de estos 25 años, Mi tema es el respeto”, destacó Catalina Valencia, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), resaltando el buen comportamiento de los jóvenes y su respuesta al lema que se convirtió en el espíritu del festival.

El sábado, la cuota musical llamó al público tradicional del Festival, con artistas como Arianna Puello de República Dominicana, Mary Hellen de Medellín, El RedCode, El Kalvo, Dee Stebang y N.Hardem de Bogotá, que alternaron tarima con los DJs Boka, Hype Box y Craze y el invitado internacional Mamborap de Chile cuyos integrantes descrestaron al público demostrando cómo conviven los distintos subgéneros o vertientes del género.

(Lea también: Ryan Castro: la propuesta del gueto que impacta al mundo)

El colombiano residente en el Reino Unido JHT protagonizó uno de los shows más emocionantes para el público con una destacada presentación en la que recordó los valores del hip hop y la importancia de permanecer en unión y escucharse los unos a los otros. El cartel internacional se cerró con la esperada presentación del español Foyone, quien trajo como invitados sorpresa al venezolano Akapellah y a Ali A.K.A Mind.

El domingo, miles de jóvenes llegaron para ver a sus ídolos, a los representantes de la movida actual de este género musical. “El hip hop es un movimiento, una cultura. Es muy lindo. Todo esto es un trayecto en el que se aprenden muchas cosas. Va más allá de ir a un festival a escuchar artistas. Ver los pilares del hip hop es experimentar esto, poder sentirlo y sentirse identificado con eso. He estado acá los dos días y estar acá es algo increíble”, anotó, por ejemplo, Lucas Giraldo, un joven de 14 años que nunca olvidará lo que sintió al ver al artista argentino Trueno, uno de sus favoritos.

(No se pierda: Guitarrista de The Guess Who recuperó guitarra que le robaron hace 46 años)

Desde Medellín, el invitado fue InfluMC, escogido como el representante del intercambio de los Festivales al Parque con el Festival Altavoz de Medellín, y desde Cartagena Keke Minowa, acompañada del productor Benny B. Los invitados internacionales del domingo fueron los chilenos Movimiento Original, los españoles Natos & Waor, el argentino Trueno, la catalana Santa Salut, quien acompañó su voz con la destreza de la beat boxer Ultra, sorprendiendo al público con su puesta en escena.

Los artistas locales pusieron lo mejor de sus talentos en tarima. El sábado el Kalvo, DJ Boka, El Redcode, Dee Stebang, DJ Hype Box y N.Hardem, y el domingo Jeyko on the track, Dee Jay Bes,Selene, Kazu, Spizike y Ruzto, quien sacó el mayor puntaje en la convocatoria del Portafolio Distrital de Estímulos que se hizo para presentarse en este festival, la forma por la cual se escogen los artistas bogotanos que participan en los Festivales al Parque.

(Además: “Ven bailemos” y más sobre la artista bogotana Lala Moré)

En la Batalla Internacional de Break - Biva participaron South Side Connection de España, RBN Crew de Panamá, Flava and Spices Crew de Venezuela y Danser Project de Ecuador como invitados foráneos, mientras que Bogotá estuvo representada por Young Kingz, Ensby Crew, Adictos al Ritmo y Ensby Crew. En esta competencia 5 vs. 5 se visibilizaron los mejores procesos en colectivo del elemento breaking en la cultura hip hop, los cuales fueron evaluados por jurados de Francia, México y Colombia. Flava and Spices Crew de Venezuela fue el ganador.

“Una gran experiencia para nosotros, un sueño hecho realidad de muchos años. Lo hemos disfrutado al máximo, la organización, el evento, la gente. Bogotá, a pesar de ser fría, ha sido una ciudad muy cálida con este festival”, señaló el representante de los ganadores Gabriel Arocha, destacando el nivel de la competición, en concordancia con lo expresado por el invitado mexicano Brandon Valencia / B-Boy Kastrito, jurado de la Batalla, quien explicó que se evalúan fundación, originalidad, fluidez, musicalidad, personalidad y trabajo en equipo.

(Le recomendamos: “El mundo perdido de Cumbiana”, un viaje hacia el origen)

La Zona de emprendimiento contó con 20 iniciativas locales, entre personas, colectivos y agrupaciones, que exhibieron sus productos y servicios como una invitación del Idartes para promover la circulación, el trabajo en red, la innovación, la reactivación y la estabilización de las prácticas y oficios relacionados con el arte y la cultura hip hop en Bogotá. Durante los dos días del Festival, los asistentes pudieron encontrar y adquirir artículos hip hoppers, discos, prendas, accesorios, estampado de camisetas, ilustraciones, pinturas y otros elementos de la cultura urbana.

El grafiti estuvo presente con varias intervenciones de los ganadores de las invitaciones públicas del Museo Abierto de Bogotá, instaladas en los costados de la Plaza de Eventos del parque y en los paraderos de transporte público aledaños, a cargo de los colectivos WFK y Encs Crew y de 40 artistas más. El colectivo Galacktic Rockers fue el encargado de renovar el mural del lobby de las instalaciones del Idartes, en el centro de la ciudad.

(Además: Crea Sonidos: la respuesta de Yuri Buenaventura al talento colombiano)

Hip Hop al Parque tuvo ocho distintas jornadas académicas que abarcaron temas relacionados con este movimiento cultural, su desarrollo y alcance, sumadas a otras dedicadas a la técnica y a la composición. Desde su lanzamiento, más de 107 mil usuarios generaron 182 mil visitas a su página web y se registraron 465 mil consultas a los contenidos del festival, lo que significa un incremento de 11% respecto a la anterior edición.

A las 8:40 p.m. se vivieron las últimas algarabías generadas por Movimiento Original, la agrupación chilena a cargo del cierre, que invitó a la tarima al colombiano Nanpa Básico y al chileno Bubaseta, quienes reafirmaron los mensajes de unión del movimiento hip hop en español, que caracterizaron los 25 años de Hip Hop al Parque.