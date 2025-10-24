Logo El Espectador
Homenaje al cantante Chiquitete llega a Colombia: ciudades, fechas y boletas

El hijo y la sobrina del cantante gitano Antonio José Cortés Pantoja, conocido como Chiquitete, llegan al país a una gira de conciertos, que rinde tributo al gitano famoso por canciones como ‘Volveré’ y ‘Esta cobardía’.

Redacción Vea
Redacción Vea
24 de octubre de 2025 - 10:40 p. m.
Foto: Instagram
La voz de Chiquitete marcó una época en la música romántica. El cantante español, cuyo nombre de pila era Antonio José Cortés Pantoja y familiar de la famosa Isabel Pantoja, murió el 16 de diciembre del 2018 a raíz de un paro cardiorrespiratorio a los 70 años.

Ahora su hijo Fran Cortés y su prima Sylvia Pantoja se unen para revivir las canciones más emblemáticas, de quien interpretó aires gitanos, flamencos y coplas. La pareja comenzará una serie de shows en el país.

Fechas y ciudades del homenaje al gitano Chiquitete

Este viernes, 24 de octubre, a las 8:00 p.m. estarán en el Teatro Auditorio Lucy Tejada, de Pereira.

El concierto del sábado, 25 de octubre, 8:00 p.m. será en el Teatro Juan González Pombo, de Bogotá.

En Cali estarán el jueves 30 de octubre, 8:00 p.m. en el Teatro Calima.

La gira culmina en Medellín, el sábado, 1 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Teatro del Auditorio La Enseñanza.

¿Quién es la prima de Chiquitete que llega a Colombia?

Silvia González Pantoja, conocida artísticamente como Sylvia Pantoja, es una cantante y actriz española, prima de Chiquitete. Nació en Sevilla el 11 de mayo de 1969. Proviene de una familia de artistas. A lo largo de su carrera ha publicado varios discos, desde su debut en 1987 con “18 primaveras” hasta trabajos más recientes como el álbum tributo a Marc Anthony de 2016 y sencillos como “La guerra del amor” en 2023. Sylvia Pantoja ha participado en diversos programas de televisión en España, incluyendo “Tu cara me suena” y “Supervivientes”. En 2000, representó a España en el Festival OTI de la Canción. A lo largo de su trayectoria, ha recibido distinciones como el Premio Latino de Oro a la Mejor Cantante de Pop Latino Flamenco. Su última lanzamiento, el single ‘Ni puta ni santa’,

Por su parte, Fran Cortés, el hijo del fallecido Chiquitete, es un cantante, guitarrista, compositor y productor español, que ha colaborado con su padre como músico en conciertos y ha producido sus últimos discos. Su estilo musical se define como cantautor con toques flamencos y rumba, aunque también ha experimentado con baladas, funky y hip hop.

Las boletas para los conciertos del homanaje a Chiquitete están a la venta en tuboleta.com

