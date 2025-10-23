Concierto de Silvestre Dangond gratis: dónde será, cuándo y cómo asistir

Silvestre Dangond es sin duda uno de los máximos exponentes del género vallenato en Colombia. El nacido en Urumita, hace 45 años, actualmente está de gira con quien fue su acordeonero por años Juancho de la Espriella en un tour llamado ‘El último baile’, con el cual regresaron como dúo para darle gusto a su fanaticada.

Ya es de conocimiento que los dos han anunciado que tras culminar los conciertos mencionados, seguirán su camino de manera independiente.

Por el trabajo ‘El último baile’ están nominados en los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. La ceremonia de estos galardones será el próximo 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella siguen de tour

Más recientemente, hace solo dos días, el dúo estuvo en un multitudinario concierto en Cúcuta. Ya han agotado en Bogotá, Barranquilla y Medellín, entre otras ciudades, con su famoso reencuentro.

Ahora se anuncia un concierto completamente gratis donde los Silvestristas podrán disfrutar en vivo de sus éxitos.

Así lo anunció la Gobernación de Boyacá y la licorera del departamento. Las cuentas de Instagram de las dos entidades publicaron que llevarán a cabo este fin de semana una de las fiestas patronales más populares de la región y Dangond cantará.

Silvestre Dangond, Rafa Pérez y más artistas en Boyacá

Silvestre será la figura central del Festival Internacional de la Cultura Campesina en Puerto Boyacá, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Estadio Municipal Ramón Rapela.

Según lo publicado por los organizadores, a partir de las 6:00 p.m., comenzarán las presentaciones musicales, ya que Silvestre no será el único en tarima. También estarán Rafa Pérez, Karen Lizarazo, Julián Mojica, Ronal Torres, entre otros cantantes.

“La Fiesta Líder llega este sábado a Puerto Boyacá. Prepárate para vivir una noche inolvidable con Silvestre Dangond, Rafa Pérez, Karen Lizarazo, Julián Mojica y Ronal Torres“, se lee en la publicación promocional del concierto que tendrá entrada gratuita para el público.

¿Dónde queda Puerto Boyacá?

Puerto Boyacá es un municipio boyacense ubicado a unos 255 kilómetros de Bogotá por la salida de la autopista norte y más tarde, tomando la famosa Vía al Mar. Desde la capital de la República hasta Puerto Boyacá hay unas seis horas de viaje por carretera.

