¿Ángela Aguilar canceló shows porque está embarazada de Nodal? Habla mejor amigo

Casi desde el mismo día en que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio del 2024 comenzaron rumores acerca de que ella estaría embarazada. El tiempo demostró que eran solo eso: especulaciones sin fundamento.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, dichos rumores han vuelto a surgir. Aguilar que cumplió 22 años el pasado 8 de octubre, se ha mantenido reservada sin negar o afirmar nada al respecto.

Ángela Aguilar y Nodal siguen su vida de casados de manera normal, pero la reciente cancelación de seis conciertos de Ángela en su gira de shows en Estados Unidos, ha reavivado las especulaciones. No son pocos los medios digitales de Latinoamérica que aseguran que la popular pareja de cantantes estaría esperando su primer hijo.

Los conciertos que Ángela Aguilar canceló

Los conciertos que la esposa de Nodal canceló fueron el del 24 de octubre, en el Ritz Theatre, Nueva Jersey; el del 26 de octubre, en The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvania; el de 1 de noviembre, en el Old National Centre, Indianapolis; el del 2 de noviembre, en el The Auditorium, Chicago; el del 14 noviembre, en Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte y el del 23 de noviembre, en el Paramount Theatre.

Ahora en medio de esta lluvia de especulaciones, uno de sus mejores amigos, el generador de contenido Kunno, hace declaraciones que rápidamente han llevado a concluir a algunos que en efecto, Ángela podría convertirse en madre pronto y por ello canceló shows..

Amigo de Ángela Aguilar dice que ella dará sorpresa

“Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho... a todos les va a alegrar”, comentó Kunno en la alfombra de los recientes Premios Eliot, sobre los motivos de la cancelación de los conciertos en Estados Unidos.

El influencer fue indagado sobre la posibilidad de convertirse en tío del primer hijo de Ángela y entre risas dijo: “Pues no sé… No sé… no sé qué tan bueno sea de tío. Tengo hermanos y todo, pero pues ahorita, la verdad, yo soy más de mascotas y perritos”, dijo.

Luego cuando le preguntaron directamente sobre si su amiga estaba esperando bebé o era un rumor expresó: “Pues… o sea, obvio… si no sería el primero en enterarme. No sé si les diría primero, pero sí (es un rumor)”.

De momento, la cantante mantiene 12 fechas de las 18 que inicialmente haría: Estará el 6 de noviembre, en Dallas; el 7, en San Antonio; el 8, en Houston; el 9 en Oklahoma; el 15 de noviembre, en Atlanta; el 16 de noviembre, en Charlotte; el 20 de noviembre, en Tucson y el 21 de noviembre, en El Paso. El 6 de diciembre estará en San José; el 7 de diciembre, en Bakersfield; el 12 de diciembre, en San Diego y el 13 de diciembre, en Las Vegas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento