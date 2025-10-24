Bad Bunny y su conmovedor mensaje en los Billboard: “Digan lo que les duele”

La pasada entrega de premios Billboard en el ya tradicional James L. Knight Center de Miami, galardonó a los artistas latinos en una noche, donde brilló con cinco galardones la colombiana Karol G , sin embargo quien se ubicó en la cima fue sin duda el famoso conejo malo, al llegar a 11 galardones y además recibir la mención especial de la noche como el artista latino del siglo XXI.

Fue de manos de la legendaria Rita Moreno, la actriz puertorriqueña que marcó el sendero en Hollywood para que otros en adelante pudieran entrar a la meca del cine que había sido tan esquiva para los de la región.

“Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos no, muchas puertas cerradas”, comenzó diciendo Rita, quien con 93 años se animó a bailar mientras los Pleneros tocaban.

“Las oportunidades eran pocas e inexistentes y cada paso adelante era una victoria. Hoy veo un artista que llega al mundo entero”, dijo Rita que luego nombró al conejo galardonado, quien solo podía sentirse orgulloso y conmovido al escuchar a la actriz.

“Me emociona muchísimo, desde mi corazón Benito, entregarte el Premio Billboard Artista Latino del Siglo XXI”.

¿Qué dijo Bad Bunny en los Billboard Latino?

Bad Bunny, por su parte, expresó un contundente mensaje pero también quiso mantener sencillez frente al homenaje que le hicieron.

“Cada vez que escucho a otros artistas expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas que hago del corazón siguen siendo una gran decisión. Es lo único que he hecho desde el día uno, o he ido descubriendo quien soy”, dijo el artista que llegó a la premiación como el más nominado al llegar a 27 postulaciones en las distintas categorias.

“Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual. Un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer”, puntualizó en su discurso que fue aplaudido de pie por los asistentes.

“Genuinamente no comprendo por qué soy yo el que está aquí”, dijo en otro momento de su mensaje que mencionó no había preparado.

“Agradezco a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Esto no lo recibo con arrogancia”, mencionó el conejo malo que luego habló de humildad con la que recibió el galardón más importante d ella noche: “con mucha humildad. Seguiré siendo el mismo y esa es la enseñanza que quisiera darles a todos los artistas. Sean ustedes siempre vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes. Digan lo que les duele, lo que los hace feliz. Y nunca se olviden de ser ustedes mismos”, concluyó diciendo el artista que será el primer latino en actuar en solitario en un SuperBowl en el 2026.

