Horarios del Festival Estéreo Picnic 2024: programación por días y escenarios

El jueves 21 de marzo comenzará el Festival Estéreo Picnic (FEP) 2024, que este año regresa al Parque Simón Bolívar. El festival se extenderá hasta el domingo 24 de marzo. Este martes, Páramo Presenta, los organizadores del FEP, dieron a conocer la programación y escenarios por día de cada una de las bandas y artistas.

Los escenarios del FEP 2024

El festival de este año contará con cuatro escenarios, nombrados por algunas de las marcas patrocinadoras. Estos son:

Escenario Johnnie Walker

Escenario Adidas

Escenario CeraVe

Escenario Colsubsidio

Horarios y ubicación del FEP 2024

Jueves 21 de marzo

El festival lo inaugurarán Maca & Gero, Lucas Hill, Buha 2030 y Mariscos. También estarán otros artistas de diferentes géneros musicales como indie rock (Kings of Leon), de leyendas de los 2000 (Limp Bizkit), rock puro (King Gizzard & The Lizzard Wizard) y electrónica (Zhu y Floating Points).

Viernes 22 de marzo

El segundo día tendrá artistas como Arca, Omar Apollo, Sam Smith y SZA.

Sábado 23 de marzo

El tercer día del FEP contará con la presencia de Feid, Grupo Frontera, Saiko, Tainy, entre otros.

Domingo 24 de marzo

Finalmente, el último día del festival tendrá las presentaciones de artistas y bandas como Ruzto, The Vaccines, The Offspring, Nicki Nicole, Blink-182, entre otros. Así como el cierre a cargo de The Blaze.