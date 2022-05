Karol G: así fue el primer concierto de la “Bichota” en Bogotá

El primer concierto de Karol G en Bogotá fue el sábado 21 de mayo, en el Movistar Arena. Foto: El Espectador

“¿Listos para pasar una noche muy chimba? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1″ era el mensaje que se leía en la tarima principal del Movistar Arena, en Bogotá, durante el primer concierto en la capital de Karol G en su Bichota Tour. Sobre las 10:40 de la noche se cayó el telón blanco, se apagaron las luces, las pantallas empezaron a mostrar un video actuado por la cantante paisa mientras de fondo sonaba el coro de su canción, el Makinón. Las pantallas se volvieron a apagar y las luces, que salían desde la tarima, empezaron a iluminar de verde a los más de 14.000 asistentes. Sonaba de fondo y a capela “papi, me puse más mami, lo sabe Colombia, P.R y Miami”, parte de la letra de Se Jodió Todo, mientras Karol G iba subiendo por la tarima. (Lea: Karol G y Kali Uchis, ganadoras de la noche en los Billboard 2022)

En la cima de las escaleras se asomaba la cantante con unas gafas oscuras y vestida con un pantalón bota ancha blanco con destellos plateados. Su blusa, también blanca, era corta y en el pecho en letras plateadas decía Bichota. Con un pañuelo blanco en su mano izquierda y acompañada de su grupo de bailarinas, todas mujeres, cantó Mi Cama, una de sus canciones más sonadas en 2018. Luego, le pidió a sus asistentes que levantaran la manilla que les habían entregado a la entrada del concierto y, mientras comentaba lo importante que es para ella ser colombiana, las pulseras se prendieron con los colores de la bandera del país. El Poblado fue la canción que acompañó este momento.

La siguiente canción en el repertorio fue Ay Dios mío, publicada hace un año. Karol G, luego, explicó la importancia que tiene para ella KG0516, su más reciente álbum discográfico, y le contó a los asistentes que así como ellos tenían sus temas favoritos, ella también y cantó Gato Malo, que interpreta junto a la cantante y compositora argentina, Nathy Peluso. Al finalizar, su banda musical, compuesta completamente por mujeres, tuvo la oportunidad de brillar en el escenario. Una de esas bichotas fue Susy Vázquez, su guitarrista, que hizo un impresionante solo. El escenario, una vez más, se quedó oscuro y en silencio, mientras las manillas del público se iluminaban de amarillo.

Otra vez, en la cima de las escaleras volvía a asomarse el despampanante cabello azul de Karol G. Su traje, en esta oportunidad, era un body negro ajustado al cuerpo, de mangas largas en velo que tenían destellos plateados y unas botas negras hasta las rodillas. Karol G interpretó Pineapple, uno de sus sencillos más emblemáticos de 2019. Luego, el Movistar Arena, se puso azul y, de fondo, sonó El Barco, un tema de su más reciente disco en el que cuenta la historia de un antiguo amor que decidió romper una relación y que la dejó triste, pero, explica cómo se ha repuesto de esta ruptura. “Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco. Y tus fotos las boté con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto”, cantaron en su solo coro los fans. (Puede leer: Karol G bate récord y alcanza el logro de Selena Quintanilla en 1995)

Las primeras canciones en su carrera musical también tuvieron un espacio en el Bichota Tour. Creéme y A ella fueron los dos temas musicales que interpretó. En ese momento, le dio un consejo a todos sus asistentes: “No existe el amo de su vida. El amor de su vida es usted. Usted se respeta más que nadie, usted se quiere más que nadie, se cuida más que a nadie. Como te ven, te tratan. Y si mal te ven, te maltratan. Así que ojo pues”. Entre los gritos de sus seguidores, siguió con otros de sus éxitos, como Friky, Location, El Makinón, Culpables, Secreto y Ahora me llama.

Luego, aseguró que para esa noche había invitado a una persona muy especial para que cantaran juntos una canción que ella ama. En la tarima apareció Andrés Cepeda con un ramo de flores blancas que le entregó a Karol G y juntos empezaron a interpretar Día tras día, uno de los éxitos del cantante bogotano. La paisa le entregó su show y su público a Cepeda para que pudiera tocar otro de sus sencillos. El bogotano cantó Besos usados y señaló que Karol G es una de las artistas más completas que tiene en la actualidad la industria colombiana. Una vez más, el Movistar Arena se quedó en silencio y los brazaletes se iluminaron de blanco. Karol G empezó a caminar entre los asistentes del primer piso, hasta llegar a una segunda tarima.

¡Que la vida te permita seguir cumpliendo sueños querida @karolg, que tu tenacidad y verraquera sigan abriéndote puertas en cada lugar del mundo!

Gracias por invitarme a ser par de esta noche tan especial. pic.twitter.com/tzpdW0vxAi — Andrés Cepeda (@andrescepeda) May 22, 2022

Para el bloque final del concierto, la paisa lució un pantalón ancho rojo con destellos plateados y una blusa ajustada, también roja, con la palabra Bichota en su pecho. La tarima empezó a elevarse, mientras Karol G le decía a sus seguidores que este era uno de los momentos más importantes del show, “pues le permitía estar más cerca con su público”. En esta nueva tarima, cantó Ocean y, a capela, interpretó el coro de Provenza, su más reciente sencillo. Se bajó de la plataforma y se regresó al escenario principal por el costado izquierdo del lugar, mientras ponía a alguno de sus fans a cantar. Su concierto continuó con Don’t be shy y, antes de cantar Mami, se tomó un trago. (Le puede interesar: Video: En su segundo día en Coachella, Karol G sorprendió cantando con J Balvin)

Y, en medio de llamas y pólvora, empezó a cantar algunos de los temas más icónicos del reguetón, como Yo quiero bailar, de Ivy Queen; Me pones en tensión, de Zion & Lennox o Vengo Acabando, de DJ Nelson y Alberto Style y del que recientemente hizo parte del remix, que se publicó hace un año. El show de la Bichota continuó con China e hizo a su público brindar con ella, aseguró que quien brinda con Karol G tiene prosperidad y éxito. Después del brindis, aseguró que su siguiente sencillo lo compuso a las cuatro de la mañana, cuando sintió que era momento de decirle a su amiga, marica, ya. Y así interpretó 200 copas.

En medio de la oscuridad, el equipo de trabajo de Karol G puso unas rejas para recrear el icónico video musical de su sencillo Bichota. Y al unísono del público, se replicó el coro: “Me siento Bichota sin salir del bloque. To’ me quieren partir y no tienen con qué”. La última canción del público fue Tusa, su tema que llegó a ser número uno en los principales listados musicales del mundo. Durante esta canción, los brazaletes se iluminaron de lila y con el coro de Tusa se apagó el escenario y con él, Karol G. Ante los gritos del público que cantaba a capela el coro de Provenza, la Bichota regresó al escenario para tocar por última vez su más reciente éxito.

Karol G poniéndose todo lo que le tiraron al escenario, icónica. pic.twitter.com/RM3ngxelqT — 𝓓𝓪𝓷𝓲 (@_danistan) May 22, 2022

Entre pólvora, fuego, papeles de colores, brincos, saltos y lágrimas, la Bichota se despidió del público que la acompañó en el Movistar Arena y que, al finalizar el show, los fans le empezaron a lanzar gorras, gafas, una camisa del Bichota Tour y hasta un bolso como muestra del cariño de su público. Sin duda, Karol G es una artista que entrega su alma y su cuerpo a cada una de sus presentaciones, que incluye a sus seguidores en sus presentaciones y que con las letras de sus canciones motiva a las personas a empoderarse y a sentirse cada vez más Bichotas o Mami.