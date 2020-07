Katia Guerreiro se une a la programación de Teatro Digital

Desde hoy y hasta el próximo 9 de julio, los interesados podrán revivir el concierto que la cantante portuguesa realizó en el Festival de Fado de 2018. El espectáculo, que fue una coproducción con Alto E Bom Som y Everything is Now, está disponible en las redes sociales del Teatro Mayor.

Teatro Digital comienza su programación de julio con la retransmisión del concierto que Katia Guerreiro, una de las figuras más importantes del fado en la actualidad, realizó en el Teatro Mayor en el Festival de Fado de 2018.

Este evento, que hace parte de la franja Grandes espectáculos, se podrá ver hasta el próximo 9 de julio por el perfil de Facebook del Teatro Mayor y en la página www.teatrodigital.org.

Katia Guerreiro estudió medicina y música, al mismo tiempo, pero el nacimiento de su primera hija y su deseo de verla crecer la impulsó a dedicarse completamente a cantar. Actualmente, es una de las grandes figuras y exponentes del fado, manifestación cultural declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. (Lea: Teatro Digital: la programación continúa durante el mes de julio)

Además de haberse presentado en escenarios de más de 20 países, Guerreiro, quien tiene una afinidad artística por Amália Rodrigues, ha recibido distinciones como la Orden de las Artes y las Letras del Estado Francés, uno de las más importantes que el país franco otorga a artistas extranjeros.

La artista, quien lleva cerca de veinte años de trayectoria musical en este género, le ha cantado al amor, nostalgia, dolor, alegría y a la saudade, ese inclasificable sentimiento portugués. (Lea también: Teatro Digital presenta “El carnaval de los animales” del Teatro del Lago de Chile)

Teatro Digital es una iniciativa de Bancolombia y el Teatro Mayor para democratizar la cultura que busca brindar acceso a la programación de artes escénicas más allá de la sala. De ­esta manera, el Teatro continúa con su variada oferta cultural, de carácter incluyente, durante la etapa de cuarentena que está viviendo Colombia. (Además: Teatro digital: acceso a las artes escénicas más allá de una sala)

La programación de la plataforma está dividida en cuatro franjas: Lo nuestro, con presentaciones de los grandes referentes de las músicas colombianas; Ventana de América, compuesta por espectáculos de la red de teatros de Ópera Latinoamérica; Grandes espectáculos, que destaca los montajes de gran magnitud que han pasado por la programación del Teatro Mayor, y Armonía Sura, que agrupa los grandes conciertos de las orquestas de música clásica más importantes del mundo.