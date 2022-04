“La Capi” es el sencillo elegido por T.C.O para debutar en la industria musical

"La Capi" se convierte en el primer adelanto de T.C.O. Foto: Cortesía

En busca de un aire nuevo para el género urbano, y dar de qué hablar con su “estilo rolo”, el cantante y compositor bogotano T.C.O debuta en la música con su sencillo “La Capi”.

Producido por Blazz y Juan Felipe Aldana, este nuevo sencillo busca convertirse en un himno de identidad de la cultura bogotana donde elementos como “el sereno, ¡ah carachas!, pasarla al pelo, la zona T y la jerga rola” son algunos de los elementos que invaden este pegajoso beat urbano.

(Le recomendamos: Juan Pablo Vega presenta “Esencial en vivo”)

“Escuché el beat en el estudio de Blazz y me enamoré, sencillamente fue orgánico pero muy de calle y crudo. No hice guías, ni borradores, iba escribiendo lo que me generaba el beat y siento que realmente eso es lo que se puede sentir. Básicamente traduje al español lo que el perreo me iba diciendo”, comenta T.C.O sobre este sencillo.

T.C.O - LA CAPI ( Lat: 4°35'46,3215” N. Lon: 77°04'39,0285” O.)

El video de “La Capi” fue rodado en la ciudad de Bogotá por el director Nicolás Tovar y cuenta la historia de un extranjero que no conoce la ciudad, razón por la cual todo el grupo de amigos se pone en la tarea de llevarlo a turistear por los lugares más icónicos de la capital.

(Le puede interesar: Grammy 2022: Así fue el homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins)

Este sencillo representa el primer pilar para la carrera de T.C.O y se convierte en el primer abrebocas de la versatilidad con la que este joven artista espera comandar dentro de la industria musical colombiana, y así mismo demostrar, que Bogotá también puede ser considerada como la capital del género urbano.

Este sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales del artista y su video oficial en YouTube y redes sociales.