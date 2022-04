La consolidación sonora de Paula Van Hissenhoven

Paula Van Hissenhoven mezcla ritmos del pop alternativo norteamericano con el poder del indie latinoamericano en "Quién soy (lado B)". / Archivo particular

En 2020 presentó el álbum “Quién soy” y ahora vuelve con “Quién soy (lado B)”, pero ¿quién es Paula Van Hissenhoven?

Quién soy (lado A) es, precisamente, la búsqueda de esa respuesta de quién soy con respecto a identidad sonora. Esa pregunta se va respondiendo constantemente, que está en constante cambio, que está evolucionando. Este fue mi primer disco, donde muestro esa cara mía de la timidez. Cómo abordar eso desde la música para empezar a exteriorizar. Esas cosas que están dentro de mí y al mismo tiempo ir encontrando mi propuesta musical. Fue un proceso muy bonito desde 2018, cuando salió la canción que le da el título al álbum y ahora, en 2022, llega esta otra propuesta tratando de mostrar cómo empiezo a jugar con elementos del urbano dentro del mismo pop, con la cumbia o el trap. Hay mucha más experimentación y dentro de eso mantener el mismo sonido que he logrado construir.

¿Qué simboliza la música para Paula Hissenhoven?

Con la música expreso cosas que quizá de otra manera no sé cómo hacerlo. Hacer catarsis con canciones. A veces he escrito y no me doy cuenta en el preciso momento, sino después, de que hacían alusión a algo que me pasó. Eso es casi como hacer terapia con la música. Me parece bonito no solo escribir de uno, sino de cosas que les pasan a personas cercanas, historias que a veces uno también absorbe.

¿Cómo puede ser tímido alguien que se mueve en la música?

Me ha pasado algo curioso, y es que yo siempre he sido tímida y siempre lo he sabido, pero cuando me di cuenta y acepté esa característica mía siento que me liberé un poco. Lo he ido haciendo parte de mi historia. Por ejemplo, cuando lo veo como un defecto trato de pensar cómo lucho contra eso y cuando lo veo como una cualidad, pensar cómo lo aprovecho. Entonces ha sido aprender a manejarlo de la mejor manera según el contexto.

Para presentar su nuevo álbum tiene “Ven a mí”. ¿Cómo nació esta canción?

Quién soy (lado B) es un disco de 16 canciones. “Ven a mí” es una de ellas. Fue coproducida y escrita entre Sergio González y yo. Nació como parte del reto de escribir dos canciones mensuales. Fue un proceso tratando de atraer a las musas de la inspiración y demás. Con este sencillo, tratamos de incluir ritmos urbanos dentro del pop, pero sin dejar mi propuesta sonora. Es un poco distinto a lo que he presentado antes, pero se siente muy mío. Hablo de sacar las sombras y los vacíos. A veces pensamos que necesitamos a alguien más para eso, pero finalmente son nuestros y quién más nos puede ayudar a llenarlos si no somos nosotros mismos. El videoclip fue realizado en Barcelona. Decidimos rodarlo en 35 milímetros, en formato cine. El video invita a quemar el amor romántico e idealizado. Es un producto del cual me siento muy orgullosa.

Paula van Hissenhoven - Ven A Mí (Video Oficial)

¿Qué aprendizajes le deja haber sido parte de la agrupación de Esteman y ahora con Aterciopelados?

En Aterciopelados sigo siendo parte de la banda. Soy teclista y corista actualmente, desde 2017, cuando lancé mi primera canción como solista, entonces todo este proceso ha sido en paralelo. Me ha tocado estar de gira grabando al mismo tiempo que desarrollo mi proyecto independiente. Con Esteman he aprendido lo increíble de estar en un escenario. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, desde cómo funciona una organización detrás de un concierto, el equipo de trabajo, todo y ha sido fantástico poder contar con el apoyo de estas personas y con su experiencia.

Su mamá es pedagoga musical, ¿qué tanto la ha inspirado?

Mucho. Yo digo que no recuerdo en qué momento empezó la música en mí, porque realmente desde que tengo memoria ha sido parte de mí. Mi madre ha sido pedagoga de música para niños y cuando ella estaba embarazada de mí la acompañaba a dar sus clases. Apenas hablé, también canté. Comencé a aprender de música en todo lo que fuera posible. Ella ha sido la mayor influencia y el apoyo para lograr este sueño.