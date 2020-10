View this post on Instagram

🔥No dejen de vernos esta noche a las 7:30 p.m. por Instagram Live la pasaremos genial! 🔥 . Ya está disponible en Youtube y plataformas digitales.🎶📽️ . Invita a tus hijos a ver el video desliza arriba en nuestra historia que llevará al link de el video . #bandalamb #situnoquieres #videooficial #lanzamiento #bogota #llanos #cundinamarca #prensa #medios #musica #artistas