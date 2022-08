Las 100 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos, según “Rolling Stone” Foto: Redes sociales

La prestigiosa revista estadounidense de música, Rolling Stone, compartió el listado oficial de las 100 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos; tarea que, según afirma la compañía, no fue nada sencilla, pues en los últimos años el género urbano ha tenido un avance increíble a nivel mundial, generando grandes ganancias en la industria musical, en la que se destacan grandes exponentes de América y Europa principalmente.

Para construir este ranking, Rolling Stone se basó en la opinión, veredicto y votación de cerca de 20 especialistas musicales de todo el mundo, entre los que se destacaron Kat Bouza (editora de Rolling Stone), Jorge Pabón (Moluco TV), Jerry Pullés (programador de música en Apple Music), Tainy (productor), entre otros.

Le puede interesar: Karol G revela que rechazó importante papel en “Aquaman” por esta razón

“El género es complejo; continúa floreciendo y prosperando de maneras que sorprenden incluso a sus mayores fanáticos. Con el paso de los años, estamos seguros de que las canciones adquirirán nuevos significados y las nuevas innovaciones cambiarán el curso del género.” Con esta breve y concisa descripción de lo que hoy representa el genero en el mundo, la revista desarrolla el ranking de las mejores canciones de reguetón en toda la historia.

1. “Gasolina” - Daddy Yankee

La mejor canción de reguetón de la historia es “Gasolina” de Daddy Yankee. Este quizá fue uno de los temas que empezó a abrir camino al reguetón en la industria, marcando el comienzo de una carrera exitosa para el cantante puertorriqueño, consagrándolo como uno de los pioneros en la música urbana.

Lea también: Britney Spears y Elton John, juntos en la canción “Hold Me Closer”

“Con su productor Luny Tunes, dirigió un éxito explosivo y acelerado que llevó el género al resto del mundo. La canción arrojó una luz de megavatios sobre lo que se había estado gestando en lugares como Panamá y Puerto Rico, y anunció oficialmente que el reguetón era un fenómeno mundial que llegó para quedarse.” Afirma la revista.

Este sencillo del “Big Boss” fue estrenado en 2004, y hoy, dieciocho años después, sigue siendo uno de los grandes éxitos y temas emblemáticos del género musical. Solo en YouTube acumula más de 73 millones de visitas.

2. “Quiero Bailar” - Ivy Queen

El segundo lugar del listado lo ocupa Ivy Queen con su éxito “Quiero Bailar”. Martha Ivelisse Pesante también conocida como “la reina del reguetón” fue la primera mujer en incursionar en este género, de hecho, Rolling Stone cataloga la canción como “el mayor himno feminista en la historia del reguetón (...) el mensaje cambió las reglas del juego y continúa cambiando los paradigmas sociales en una cultura sumida en la misoginia dos décadas después”.

Le puede interesar: Premios Billboard 2022: Camilo, Carlos Vives, Maluma y más se presentarán

Este tema musical fue lanzado en 2003, y en Youtube suma más de 35 millones de visitas.

3. “Pa´que retozen” - Tego Calderón

El top 3 lo completa Tego Calderón y su canción “Pa’ que retozen” lanzada en 2003 y producida por Dj Joe. Rolling Stone reseña que su auténtico ritmo, y mezcla de géneros hacen de este tema uh hit musical, representado en los más de 164 millones de reproducciones que tiene en YouTube. “Es más identificable por los patrones de guitarra que se encuentran en la bachata, lo que convierte a la canción en uno de los primeros clásicos del “bachatón” muy aclamados y uno que continúa inspirando el género” Afirma la compañía.

Le puede interesar: Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti cantan “Soy”, un himno a la amistad

4. “Dile” - Don Omar

Dentro de las primeras posiciones de los temas musicales históricos en el género urbano, se encuentra la canción “emblema” de Don Omar, “Dile”. Para Rolling Stone, esta pieza musical marcó el pico comercial del género para el momento en que fue estrenada, es decir en 2003, cuando fue producida por Eliel, quien ha estado detrás de éxitos como “Luna”, “Ojitos chiquiticos” y “Hooka”, entre otros.

5. “Yo Voy” - Zion & Lennox

Uno de los dúos más importantes de reguetón a nivel mundial es Zion & Lennox, tal vez de los primeros cantantes que se unieron junto con Wisin y Yandel y Héctor y Tito para llevar el género musical a otro nivel. Su canción “Yo voy”, fue escogida como la quina mejor en todos los tiempos, resaltando el “sandungueo” o “perreo” que también caracterizan a cada una de sus composiciones.

Lea también: “Al final yo trabajo por él”, Bad Bunny sobre el dinero que gastó en su Bugatti

Listado completo de las 100 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos

1. Gasolina - Daddy Yankee 2. Quiero Bailar - Ivy Queen 3. Pa’ que retozen - Tego Calderón 4. Dile - Don Omar 5. Yo voy - Zion & Lennox

6. Rakata - Wisin y Yandel 7. Safaera - Bad Bunny. Jowell & Randy y Ñengo Flow 8. Oye mi canto - Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato y

Gem Star 9. Te bote - Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna 10. Mayor que yo - Baby Ranks, Daddy Yankee,

Tony Tun Tun, Wisin & Yandel y Héctor El Father 11. Guatauba - Plan B 12. Esta noche es de travesuras - Hector El Father

13. Dale don dale - Don Omar 14. Yo perreo sola - Bad Bunny, Nesi y Ivy Queen 15. Ven báilalo - Ángel Y Khriz 16. Lo que pasó pasó - Daddy

Yankee 17. Ellos Benia - Nando Boom 18. Tuza - Karol G, Nicky Minaj 19. Atrévete-Te-Te - Calle 14 20. Otro Trago (Remix) - Sech, Ozuna y

Anuel AA hazaña. Darrell y Nicky Jam 21. Mi Gente (Remix) - J Balvin y Willy William 22. Tu Pum Pum - El general 23. No te veo - Casa de

leones 24. Noches De Sexo - Wisin & Yandel y Romeo Santos 25. Danza erótica - Glory 26. Reguetón Latino - Don Omar. NORE, Fat Joe y LDA

27. Si no le contesto - Plan B 28. Rompe - Daddy Yankee 29. El teléfono - Héctor El Padre feat. Wisin y Yandel 30. Dominicana - Tego Calderón

31. Down - Rakim y Ken-Y 32. Pobre diabla - Don Omar 33. En la cama - Nicky Jam, Daddy Yankee 34. Chulin Culin Chunfly - Voltio y Calle 13

35. 6 AM - J Balvin, Farruko 36. Te he querido, te he llorado - Ivy Queen 37. Aparentemente - Yaga & Mackie, Arcángel y De La Ghetto

38. Siente El Boom - Tito “El Bambino” feat. Cachondo 39. Destino Cruel - La Sista y divino 40. El Tiburón - Alexis y Fido.

Vea las demás posiciones en este este link.