Los Latin Grammy homenajearán a la española Rozalén por su liderazgo

La Academia Latina de la Grabación, que concede los Latin Grammy, homenajeará a la cantautora española y a tres ejecutivas de la industria musical como parte del programa ‘Leading Ladies of Entertainment 2025’ (mujeres líderes del entretenimiento).

Agencia EFE
20 de agosto de 2025 - 06:59 p. m.
"El abrazo" le valió a Rozalén dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos.
Foto: Cortesía
La organización de la Academia Latina de la Grabación expuso en un comunicado este miércoles 20 de agosto que “Rozalén es una de las cantautoras más influyentes del mundo hispanohablante, reconocida tanto por su excelencia artística como por su compromiso inquebrantable con las causas sociales” y por ello, será destacada en la próxima Semana de galardones.

¿Dónde y cuándo serán los Latin Grammy 2025?

El homenaje será durante la Semana Latin Grammy, el 13 de noviembre en Las Vegas, donde también condecorarán a Maricarmen ‘Tuti’ Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; la ejecutiva dominicana Amarilys Germán, mánager de Juan Luis Guerra, y Paula Kaminsky, directora de Global Talent Services US (GTS).

El reconocimiento implica que estas mujeres están invitadas a ser mentoras en el ‘Programa de Mentoría Leading Ladies of Entertainment’ de la Fundación Cultural Latin Grammy para “crear oportunidades para futuras generaciones” y “fomentar la próxima generación de mujeres en la industria”.

La labor de Rozalén en la industria musical

Sobre Rozalén, la Academia Latina resaltó que acumula seis álbumes “aclamados” en su trayectoria, por los que ha obtenido múltiples Discos de Oro y Platino, un Goya, el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2021 en España y varias nominaciones a los Latin Grammy.

También destacó su obra “que utiliza la música como una poderosa herramienta de transformación”, con la que aborda temas como la igualdad de género, la inclusión, la salud mental, la memoria histórica y la justicia social.

Además, subrayó que es autora de ‘La Puerta Violeta’, himno feminista contra la violencia machista nominado al Latin Grammy.

“Estoy orgulloso de presentar a nuestras homenajeadas a ‘Leading Ladies of Entertainment’, un grupo de mujeres excepcionales que se han distinguido no solo a través de sus exitosas carreras, sino también por su trabajo fuera del ámbito profesional”, declaró Manuel Abud, director de La Academia Latina de la Grabación.

Rocío Guerrero, directora de música de Latin-Iberia de Amazon Music, patrocinador del homenaje, opinó que “estas mujeres excepcionales son un ejemplo de liderazgo, innovación y dedicación que están impulsando la industria musical latina”.

“A través de esta iniciativa y nuestra contribución al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy estamos comprometidos en apoyar y amplificar las voces de la futura generación de mujeres líderes en la música latina”, sostuvo Guerrero.

Por Agencia EFE

Temas recomendados:

Rozalén

QUién es Rozalén

Latin Grammy

Leading Ladies of Entertainment 2025

 

