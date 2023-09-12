Adriana Bottina recordó cuando su padre murió de VIH: “No se lo deseo a nadie”

La cantante Adriana Bottina, nacida en Palmira en 977, es una reconocida artista en la industria colombiana. Adicionalmente, ha formado un hogar estable junto a su esposo Juan Carlos Quijano y sus hijos, Manuela y Luciano. Sin embargo, no siempre ha vivido en medio del éxito y la aceptación.

La vallecaucana recordó que en los años 90’s su familia se vio fuertemente lacerada cuando su padre les confesó que se había contagiado de VIH. Bottina recordó en CityTv que un día su padre le habló sobre su ida al médico. “Ya me entregaron los resultados de los exámenes y e s posible que tu mamá y yo estemos enfermos de sida esa noticia”, comentó sobre el día que su vida cambió. “Esa conversación no se la deseo a nadie porque es pensar que todo lo que hemos construido, ni siquiera por juzga qué sucedió no, es como se desmoronó. El castillo se nos cayó, se nos esta cayendo, no hay nada que hacer, es cuestión de días que nos den otra noticia y se cayó...eso no se supera”, mencionó la artista que luego supo que su mamá no estaba contagiada.

¿Qué pasó después de que el papá de Adriana Bottina murió por VIH?

“Ya después supimos que mi mamá no estaba infectada, eso fue liberador. Y fue muy bonito de mi mamá que nunca promovía ‘es que su papá mire lo que nos metió, mire lo que hizo’, jamás y eso fue, si mi mamá no lo hace, nosotras tampoco, porque habíamos tenido un gran papá”, mencionó.

En el podcast ‘Ay amiga, ya pasó’, con Johana Arroyave y Daniela Morales la artista contó que posteriormente su padre murió pero no se detuvo el sufrimiento familiar.

“Eso despierta muchas inseguridades, tristezas, uno no sabe vivir con eso y, sobre todo, porque estamos hablando de los años 90, las especulaciones de la gente eran muy fuerte”, contó y luego reveló que lo sucedió generó dudas. “Éramos una familia promedio, de buenos principios y muy linda: papá, mamá, tres hijos, muy unidos siempre (...) Mi papá muere de VIH, eso despierta muchas incógnitas... ¿Qué sucedió?, ¿por qué, si éramos tan perfectos? No necesitábamos a nadie más, éramos el uno para el otro, rodábamos como un relojito. ¿VIH positivo mi papá, qué, por qué? (...) ¿Si estábamos tan seguros, entonces quién era realmente mi papá, qué pasó con mi mamá?” .

Incluso recordó que en la iglesia a la que asistían, los demás feligreses se mostraban distantes y procuraban una silla lejos de la familia.

Lo ocurrido cuando apenas tenía 18 años, es decir hace casi 30, generó una de las decisiones más complejas de la artista, abandonar Palmira. Fue así como se mudó a la capital del país donde seguiría trabajando por su carrera, sin embargo, en Bogotá también padeció. Esta vez por cuenta de la estrechez y la escasez económica.

Con el paso del tiempo, Bottina indica ha perdonado lo ocurrido y ha dejado el pasado atrás.

