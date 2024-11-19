¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Nodal revela que se casará por tercera vez con Ángela Aguilar. ¿Cuándo y por qué?

Sigue generando noticias la entrevista que Christian Nodal concedió a la periodista mexicana Adela Micha y en la que confesó que su relación con Ángela Aguilar se dio de manera rápida y en menos de un mes se ennoviaron y se comprometieron. También anticipó que vendrá una nueva boda.

Por Redacción Vea
20 de agosto de 2025
Fotografía por: Dimitrios Kambouris

Después de mantenerse hermético con los detalles que rodearon su relación con Ángela Aguilar posterior matrimonio, Christian Nodal concedió una reveladora entrevista a la periodista Adela Micha, donde pareció no guardarse nada.

El intérprete de ‘Los besos que te di’ solo se había pronunciado el año pasado en redes luego de que Cazzu, en charla con un podcast argentino dijera que ella sí salió lastimada por la relación que surgió entre Nodal y Ángela , generando una solidaridad a su alrededor que además derivó en un gran hate para Aguilar y su esposo, el cantante. En términos generales, la hija de Pepe fue vista como la tercera en la ecuación.

En la entrevista con Micha, Nodal no solo defendió a su esposa, asegurando que ella no fue la causa de su ruptura con Cazzu, sino que también dijo que la argentina, madre de su hija Inti, estaba enterada de que él se daba una nueva oportunidad en el amor con Ángela. EL intérprete fue más allá y dio fechas de como ocurrieron los acontecimientos de su vida personal.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento en Ensenada le dije: ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos, quiero estar privado, mantener esto privado”, dijo sobre lo que ocurrió a finales de mayo del 2024. A principios había roto con Cazzu.“Llegamos a Roma… Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura… se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes (…) En el avión (dije): ‘Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir” (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”, detalló Nodal.

¿Qué le dijo Nodal a Adela Micha de su nueva boda?

La segunda boda con Ángela sería el 24 de julio, y fue por lo civil, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Cuernavaca, Morelos, es decir, que la pareja celebró su primer aniversario recientemente.

En la charla con Micha, Nodal habló por primera vez de sus planes con Ángela Aguilar y contó que se casarán por la iglesia. Según lo dicho por Christian esta ceremonia será en el 2026, aunque no dio más detalles de dónde sería. “Apenas voy a cumplir… bueno, de la de la boda espiritual ya cumplimos un año. Este 24 (de julio) vamos a cumplir un año ya de la boda legal y ya el siguiente año, se viene la boda civil, digo, la boda por la iglesia”, dijo.

Curiosamente también le dijo a su entrevistadora, a quien dejó de seguir después de que la charla se publicó que la convidaría a su enlace. “Te voy a invitar porque nos has tratado muy bonito”, puntualizó.

