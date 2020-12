Maluma estrena el video de “Cielo a un diablo”

Con este estreno de “Papi Juancho” el artista cierra un año laboral exitoso.

Maluma estrenó el video “Cielo a un diablo”, canción incluida en su más reciente producción musical, “Papi Juancho”. Le recomendamos: Maluma: “Este año fue memorable para mí”).

El clip dirigido por Fernando Lugo presenta una historia de un hombre extravagante, en la que un hombre se despide de una mujer a la que no quiere amar, pero tampoco quiere lastimar. Al final, la casa donde desarrolla la ficción es devorada por las llamas.

Con el lanzamiento de “Cielo a un diablo”, Maluma cierra un 2020 exitoso laboralmente, pues además de estrenar su quinto álbum de estudio, participó en el concierto mundial “One World: Together at Home”, actuó junto a Jennifer Lopez en la película “Marry Me”, la cual se estrenará en 2021, y publicó “Hawái”, tal vez el reguetón de 2020.

En “Papi Juancho” Maluma le hace un homenaje al reguetón de barrio que tanto inspiró su carrera. Zion, Yandel, Darell, Ñejo, Dálmata, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Myke Towers, Randy y Yomo participan en el registro. (Le recomendamos: Maluma: “Yo ya cambié el chip”).

“Este es un disco que hice para complacer a mis seguidores, a quienes, como yo, nos gusta el reguetón. Tenía más de cincuenta canciones grabadas… y no quería dejarlas ahí, así que decidí sacarlas sin pensar en la industria. Es un álbum que yo me sentía en la obligación de regalarme también, porque en él está mi esencia, la música con la que crecí y los artistas a los que invité son los que me influenciaron. Es un disco para agradecer”, dijo el artista, quien también estrenó las canciones “Pa ti” y “Lonely” junto a Jennifer Lopez.