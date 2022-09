Maná, la esencia del rock pop latino

Maná fusiona diferentes estilos musicales como rock suave, rock progresivo, pop latino, balada, ritmos latinos, hard rock, ska y reggae. / Cortesía Foto: Getty Images for Live Nation - Kevin Mazur

Con grandes éxitos como Eres mi religión, Rayando el sol y Mariposa traicionera, entre otros, Maná ha hecho historia en la industria musical latinoamericana y, por supuesto, es una de las bandas más importantes en el cartel de la primera edición del Festival Cordillera, un evento que trae al pulmón de la capital colombiana la esencia pura de los sonidos del continente.

Fundada en 1986 en Guadalajara (Jalisco), Maná ha ganado cuatro Premios Grammy, ocho Grammy Latino y 24 Premios Billboard, entre otros galardones, gracias a su inconfundible estilo, que empezó con un estilo más enfocado al rock y un álbum homónimo con 10 canciones que plasmaban el significado del nombre de la banda: energía positiva.

Fue hasta principios de los 90 cuando la banda mexicana comenzó a tener éxito en Latinoamérica gracias a su álbum ¿Dónde jugarán los niños?, que marcó un hito en la industria del rock del continente con canciones como Oye mi amor, Te lloré un río y la épica Me vale. Todos estos sencillos, que seguramente serán parte de su repertorio este domingo, los catapultaron a la fama y convirtieron a Maná en un referente del rock latino.

A lo largo de sus más de tres décadas de carrera de la banda, Fher Olvera (guitarra rítmica, armónica y voz líder), Juan Calleros (bajo y contrabajo), Álex González (batería y voz) y Sergio Vallín (guitarra y voz), ha experimentado con varios géneros y sonidos sin perder su esencia, como fue el caso de Sueños líquidos, un disco en el que incluyeron bossa-nova, flamenco e incluso reggae. Luego vino Revolución de amor, a principios de 2000, presentando temas como Ángel de amor, Eres mi religión y Mariposa traicionera, seguido de otros trabajos discográficos muy exitosos como Amar es combatir y Arde el cielo.

La trayectoria de Maná ha atravesado por muchas etapas, y actualmente están dispuestos a seguir haciendo música. El Espectador habló en exclusiva con su guitarrista, Sergio Vallín, sobre su relación con Colombia y lo que verán los asistentes del Festival Cordillera en su presentación.

La primera edición del Festival Cordillera reúne la esencia musical del continente latinoamericano, ¿cómo ve Maná esta iniciativa?

No somos una banda de muchos festivales, pero los pocos en los que hemos participado han sido muy puntuales y especiales. El Cordillera nos llamó mucho la atención, especialmente por su contexto ecológico... nos pareció increíble que por cada entrada vendida siembren un árbol. Además, amamos mucho a los colombianos, si hay un país que se asemeje a nuestra cultura mexicana son ustedes, y tengo muy buenos amigos colombianos. Nos dio mucho gusto que nos invitaran, sobre todo porque vamos a compartir escenario con grandes artistas.

¿Recuerda la primera vez que Maná visitó Colombia?

Hemos ido muchas veces, entré un poco después de las primeras veces que la banda fue, pero recuerdo los primeros tours a los que fui. Nunca se me va a olvidar la primera vez que conocí Bogotá, recuerdo que con Fher tuvimos la oportunidad de curiosear un poco y fuimos al Museo del Oro, Monserrate, etc. Luego fuimos a otras ciudades como Cali, Medellín y Bucaramanga, pero la que más me impactó a mí fue Cartagena, sin duda. Estuvimos en un festival allí en 2019 y siempre la recuerdo como una ciudad alucinante por la muralla y toda la historia que tiene.

¿Qué veremos de Maná en esta primera edición del Cordillera?

Apoyar al medio ambiente es un tema que a nosotros como banda siempre nos ha interesado, desde nuestro disco ¿Dónde juegan los niños? en adelante siempre hemos tocado el tema ecológico, y también de derechos humanos. El show de Maná va a ser increíble, hace varios años que no nos presentamos, así que estamos con toda la carne en el asador para que la gente nos escuche y nos vea lo mejor posible. Traemos una selección de canciones que seguramente las cantarán todas.

Maná es una banda que lleva ya varias décadas en la escena musical, ¿cómo ven ustedes el movimiento musical emergente en cuanto al rock y al pop?

Creo que todo en la vida son ciclos, y el rock fue uno de ellos. Aquí lo importante es entender cómo esos ciclos trascienden, porque en la última década se ha visto una transformación de la industria en general, ahora todo es a través de los streams, y pienso que nunca antes habíamos tenido un acceso tan inmediato a la música. Lo único que extraño a nivel personal en cuanto a la música es que siento que antes había más respeto en las letras... por ejemplo Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra, tiene un contexto sexual, pero la canción en sí es un poema. Siento que nos estamos acostumbrando a una inmediatez que no sé a dónde nos va a llevar.

¿Cómo ha hecho Maná para conservar esa esencia tan característica de su música a través de los años?

Después de un poco más de 30 años nosotros seguimos enamorados de lo que hacemos, de nuestra banda, nos respetamos mucho, aunque somos diferentes, y creo que esas son las razones por las que funcionamos también. Nos divertimos mucho con lo que hacemos, y creo que eso es fundamental para todo, también pensamos en conjunto lo que es fundamental para la banda, no para Fher, o Álex o Juan... sino para todos, y gracias a eso nuestras decisiones suelen ser muy acertadas. Además, a la hora de hacer música, siempre nos vamos por cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, porque lo peor que puede hacer un artista es serle infiel a su esencia.