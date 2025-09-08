No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Entretenimiento
Música

MTV VMAs 2025: lista completa de los ganadores

Este domingo se llevó a cabo la 42a edición de la gala de los Premios MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.

Redacción Vea
Redacción Vea
08 de septiembre de 2025 - 12:19 p. m.
AME7263. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
AME7263. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Foto: EFE - Octavio Guzmán
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los MTV Video Music Awards (VMAs) son uno de los eventos más destacados en la industria musical a nivel mundial. Desde que comenzaron en 1981, esta ceremonia se ha convertido en un punto de encuentro para los artistas, celebrando lo mejor de los videoclips, la innovación visual y las tendencias que definen la industria musical. A lo largo de los años, estos premios han sido testigos de momentos icónicos que han dejado huella en la historia del entretenimiento, desde actuaciones inolvidables hasta declaraciones controvertidas que han resonado en todo el mundo.

La edición 2025 fue celebrada en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, donde se reunieron las estrellas más influyentes del momento en una noche cargada de espectáculos, homenajes y sorpresas. Además de premiar a los artistas más votados por el público en varias categorías, la gala también fue una plataforma para resaltar nuevos géneros, fomentar la diversidad cultural y rendir homenaje a las leyendas de la música. Este año, los VMAs introdujeron nuevas categorías como ‘Mejor artista de música contry’ y ‘Mejor artista de música pop’, así como también reconocimientos especiales, subrayando el impacto global de la música latina. El actor y rapero LL Cool J, fue el animador de la gala.

Vínculos relacionados

Karol G en la NFL de Brasil: así fue el show de ‘La Bichota’ en el medio tiempo
Concierto de Bonka en Bogotá: lugar, precios y fecha del regreso de la banda de tropipop
Karol G cantará en el Vaticano con Andrea Bocelli: cuándo y dónde ver el concierto

La gala contó con actuaciones especiales de artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat y J Balvin junto a DJ Snake. También hubo un espacio especial llamado Extended Play, presentado por Doritos, que reunió a talentos como Bailey Zimmerman, The Kid LAROI, Lola Young y Megan Moroney.

Ganadores de los Premios MTV 2025

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”.

Artista del año

Lady Gaga.

La cantante expresó su agradecimiento al recibir el premio que fue presentado por Lenny Kravitz. “Espero que, mientras navegan por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte de su vida. Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Canción del año

Rosé y Bruno Mars – “Apt.”.

Mejor artista nuevo

Alex Warren.

Mejor artista pop

Ariana Grande.

Actuación del año de MTV push

Katseye – “Touch”.

Mejor colaboración

Lady Gaga y Bruno Mars – “Die with a Smile”.

Mejor video pop

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”.

Mejor video hip-hop

Doechii – “Anxiety”.

Mejor video R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous”.

Mejor video alternativo

Sombr – “Back to Friends”.

Mejor video rock

Coldplay – “All My Love”.

Mejor video latino

Shakira – “Soltera”.

Mejor video de K-pop

Lisa con Doja Cat y Raye – “Born Again”.

Mejor video afrobeats

Tyla – “Push 2 Start”.

Mejor vídeo country

Megan Moroney – “Am I Okay?”.

Mejor álbum

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet.

Mejor video de larga duración

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”.

Premio Ícono Latino

Ricky Martin.

Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas recomendados:

Ganadores MTV 2025

MTV VMAs 2025:

Lady Gaga

MTV Video Music Awards

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar