MTV VMAs 2025: lista completa de los ganadores

AME7263. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos).

Los MTV Video Music Awards (VMAs) son uno de los eventos más destacados en la industria musical a nivel mundial. Desde que comenzaron en 1981, esta ceremonia se ha convertido en un punto de encuentro para los artistas, celebrando lo mejor de los videoclips, la innovación visual y las tendencias que definen la industria musical. A lo largo de los años, estos premios han sido testigos de momentos icónicos que han dejado huella en la historia del entretenimiento, desde actuaciones inolvidables hasta declaraciones controvertidas que han resonado en todo el mundo.

La edición 2025 fue celebrada en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, donde se reunieron las estrellas más influyentes del momento en una noche cargada de espectáculos, homenajes y sorpresas. Además de premiar a los artistas más votados por el público en varias categorías, la gala también fue una plataforma para resaltar nuevos géneros, fomentar la diversidad cultural y rendir homenaje a las leyendas de la música. Este año, los VMAs introdujeron nuevas categorías como ‘Mejor artista de música contry’ y ‘Mejor artista de música pop’, así como también reconocimientos especiales, subrayando el impacto global de la música latina. El actor y rapero LL Cool J, fue el animador de la gala.

La gala contó con actuaciones especiales de artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat y J Balvin junto a DJ Snake. También hubo un espacio especial llamado Extended Play, presentado por Doritos, que reunió a talentos como Bailey Zimmerman, The Kid LAROI, Lola Young y Megan Moroney.

Ganadores de los Premios MTV 2025

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”.

Artista del año

Lady Gaga.

La cantante expresó su agradecimiento al recibir el premio que fue presentado por Lenny Kravitz. “Espero que, mientras navegan por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte de su vida. Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”.

Canción del año

Rosé y Bruno Mars – “Apt.”.

Mejor artista nuevo

Alex Warren.

Mejor artista pop

Ariana Grande.

Actuación del año de MTV push

Katseye – “Touch”.

Mejor colaboración

Lady Gaga y Bruno Mars – “Die with a Smile”.

Mejor video pop

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”.

Mejor video hip-hop

Doechii – “Anxiety”.

Mejor video R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous”.

Mejor video alternativo

Sombr – “Back to Friends”.

Mejor video rock

Coldplay – “All My Love”.

Mejor video latino

Shakira – “Soltera”.

Mejor video de K-pop

Lisa con Doja Cat y Raye – “Born Again”.

Mejor video afrobeats

Tyla – “Push 2 Start”.

Mejor vídeo country

Megan Moroney – “Am I Okay?”.

Mejor álbum

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet.

Mejor video de larga duración

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”.

Premio Ícono Latino

Ricky Martin.

Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes.