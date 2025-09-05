Concierto de Bonka en Bogotá: lugar, precios y fecha del regreso de la banda de tropipop

Bonka fue una de las bandas de tropipop que logró conquistar a toda una generación a mediados de los años 2000. Su historia comenzó en Bogotá cuando un grupo de amigos decidió unirse para expresar su amor por la música y crear canciones que resonaran con los sentimientos de los jóvenes. El grupo fue fundado por Alejandro González, Daniel Mora, Nicolás Barake, Juan Barake y Felipe Harker, quienes mezclaban pop, baladas y ritmos latinos.

Poco a poco, sus canciones fueron ganando popularidad en círculos pequeños, hasta que en 2006 lanzaron su primer álbum, Lo que nunca nos contamos, que incluía éxitos como El problemón, La mona y Mis ojos lloran por ti, una versión renovada de un clásico. Con la frescura de sus letras y el carisma de sus integrantes, Bonka se convirtió en un verdadero fenómeno juvenil. Sus temas hablaban del amor, el desamor, la amistad y las emociones propias de la adolescencia, lo que generó una gran conexión con su audiencia.

Sus canciones sonaban en emisoras juveniles, colegios, fiestas y eventos masivos. Además, participaron en múltiples giras y conciertos que fortalecieron su presencia en la industria musical. Sin embargo, el grupo enfrentó cambios internos y, finalmente, decidió poner en pausa su actividad como banda para que sus integrantes pudieran seguir caminos individuales.

¿Cuándo es el concierto de Bonka en Bogotá?

El pasado jueves, la banda de tropipop sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso a los escenarios y su nostálgico reencuentro. La cita será el 12 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde sus fanáticos podrán hacer un viaje en el tiempo y disfrutar de los temas que los hicieron famosos y marcaron varias generaciones.

Bonka anuncia su esperado reencuentro en el escenario del Movistar Arena de Bogotá, donde celebrará dos décadas de música, amistad y recuerdos con un concierto que promete ser inolvidable. Fotografía por: Cortesía @eljuanpa___

Precios de las boletas para el concierto de Bonka en Bogotá

Desde hoy a las 10:00 a.m. hasta el domingo 07 de septiembre a las 9:59 a.m. se abrió la preventa de las boletas para los clientes Movistar. La venta para el público general estará disponible desde el lunes 8 de septiembre a las 10:00 a. m. y hasta agotar existencias. A continuación, los precios de las boletas: