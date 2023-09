Murió el músico Tirso Duarte, el rey de la timba

Tirso Duarte fue un músico cubano que fue miembro fundador de la banda Pupy y Los Que Son Son. Foto: Tomada de Instagram @tirsoduarte

En la tarde de este viernes 29 de septiembre se confirmó la muerte del músico cubano Tirso Duarte, destacado arreglista y pianista, quien fue atacado presuntamente tras terminar una presentación en Tumaco, Nariño, ayer jueves 28 de septiembre

De acuerdo con información brindada por la emisora El Sol de Cali, Duarte falleció por un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Departamental de Pasto, en Nariño, donde había sido trasladado para ser atendido por un especialista por la gravedad de sus heridas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció sobre el hecho en X (antes Twitter): “Ha partido un “Timbero” de verdad, a todos los vecinos del Oriente de Cali, en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos, mis sinceras condolencias. Tirso Duarte, con todo su talento, era ante todo pueblo, ritmo, cadencia y fuerza”.

Nacido en La Habana, llevaba más de doce años en la ciudad, dejando a su paso un legado de timba: “he cantado en todos los barrios de Cali; he tenido el placer y el honor de poder cantar en Llano Verde, Potrero Grande, Siloé, Mariano Ramos, en Sucre. Felicidades a Cali por sus 487 aniversarios”.

El cantautor había sido el acto principal del último cumpleaños de la capital vallecaucana, donde cantó su tema “Pa’ Cali”, canción que escribió por petición del alcalde Jorge Iván Ospina, diez años atrás. “Un día estaba en un aeropuerto para irme para Cuba y me encuentro al alcalde Iván Ospina, hace más de diez años, y me dice que le hiciera una canción a Cali; yo no había pensado en hacer una canción a esta ciudad, pero creo que fue un Record Guinnes para mí, porque la hice en el avión, llegué y la grabé. Lo hice como una maqueta; grabé los instrumentos posteriormente y salió así”, recordaba durante una entrevista.

Tirso Duarte realizó sus estudios en el Conservatorio Amadeo Roldán y empezó su carrera profesional en el teclado con Pachito Alonso. Fue partícipe de las orquestas La Charanga Habanera y la Charanga Forever, y en NG La Banda fue cantante. También fue uno de los miembros fundadores de la banda Pupy y Los Que Son Son.