“Música de las Regiones” clausura del XXXIV Festival Nacional de la Música Colombiana

¡Felicitaciones! a los grupos Trio Aires Tolimenses, de el Espinal, y Ensamble Cantalicio Rojas, de Natagaima por ser galardonados con el primer puesto en las categorías Mayores y Semilleros, del XI Concurso Departamental de Interpretación Musical “Cantalicio Rojas”. Evento que hace parte de la programación de la versión No. 34 del Festival Nacional de Música Colombiana. Gracias infinitas por seguir el legado de nuestro folclor y nuestra música 🙌.