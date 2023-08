“Next in Line”, el primer álbum de reguetón que se puede ver como una serie

Rayo y Toby, Totoy El Frío, Natan y Shander, Kapla y Miky, y Nath son los artistas invitados por el productor Cheztom, que dio como resultado el EP de cinco canciones “Next In Line”. Foto: Cortesía e Instagram @cheztom

El productor de reguetón Cheztom acaba de lanzar su propia producción musical conceptualizada como una serie de tv, en la que invitó a varios artistas de la escena urbana nacional como Totoy El Frío de Barranquilla, Natan y Shander de Cartagena, Rayo y Toby de San Andrés, Nath y Kaplay y Miky de Medellín.

Quizá le pueda interesar: “Tim Burton Day”: qué es y cuándo se celebra el día del director de Merlina

El álbum es un EP de cinco canciones, en las que cada una corresponde a cada artista invitado, que se puede apreciar en conjunto como una serie de tv. Las canciones se irán publicando progresivamente y el primer lanzamiento corresponde a la colaboración con los cartageneros Natan & Shander, llamado “Dulce”, un reguetón romántico inspirado en el amor a primera vista, que combina el afrobeat, melodías románticas, el sabor cartagenero y las guitarras isleñas grabadas por el músico Ciey.

La propuesta de “Next In Line” es mostrar a través de cada capítulo o video a un grupo de amigos que alquilan dos apartamentos por varios días, en medio de la historia hacen fiestas, trends, juegan videojuegos y cantan. Todos los videos fueron grabados en Medellín con la productora audiovisual ADB Films y bajo la dirección de Felipe Zapata logrando desarrollar las piezas audiovisuales del proyecto en un solo día e integrando a todos los talentos en la misma ubicación.

Aunque hay propuestas cercanas en el género urbano, como el reciente álbum del productor puertorriqueño Tainy, en donde existe concepto audiovisual que conecta toda la producción, este no se puede apreciar como una serie de tv. En el caso de “Next In Line”, los videos relatan se conectan a través de una historia lineal, que incluye diálogos, personajes y a su vez cada sencillo. Por lo tanto, se convierte en la primera propuesta musical de este tipo dentro del reguetón.

También podría interesarle: Polanski cumple 90 años rodeado de polémicas y el estreno de su nueva película

Al proyecto reaccionaron los artistas Maluma y J Balvin, quienes felicitaron al productor e invitaron a apreciar el resultado. “Qué chimba este tipo de proyectos, qué chimba unirnos más y seguir aportando a las nuevas generaciones”, dijo el ‘pretty boy’. Mientras tanto, el “niño de Medellín dijo que “es muy necesario para el movimiento colombiano, creo que les va a encantar mucho el concepto. Se necesitan proyectos como estos para que siga creciendo el nuevo talento. Los artistas que están ahí son 1A”.

Más noticias sobre Música y reguetón: Maria Becerra y Jhayco, los primeros en confirmar para el Megaland de Bogotá La cantante argentina Maria Becerra y el reguetonero puertorriqueño JhayCo (Jhay Cortez) son los primeros artistas anunciados del cartel que tendrá este año uno de los festivales de música urbana más importantes de Colombia, el Megaland, que se celebrará el próximo 25 de noviembre en Bogotá. Leer más... Maria Becerra y Jhayco, los primeros en confirmar para el Megaland de Bogotá SOG: “Hago la música que me gustaría escuchar” El productor, que ostenta éxitos urbanos como “Monastery” o “Lejanía” conversó con El Espectador sobre su más reciente lanzamiento, “Quema”, junto a Ryan Castro y Peso Pluma, tema que entró al “Hot 100 de Billboard”. Leer más... SOG: “Hago la música que me gustaría escuchar”

Cheztom

Sebastián Sánchez Cardona es el nombre de pila de Cheztom, quien es productor, compositor y dj nacido en Envigado (Antioquia) en 1993. Inició su carrera con uno de los invitados en esta producción, como Cheztom y Miki”, luego pasó a ser el productor oficial de Reykon, de donde salieron éxitos como “Nadie como tú”, y también ha hecho canciones durante más de diez años para otros artistas reconocidos del género como Maluma, Karol G, J Balvin.

Puede leer también: Hacer de las imágenes y la música una sola historia