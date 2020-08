View this post on Instagram

Cuando uno trata de ser serio pero🧝🏼‍♀️ @karolg y 🧔🏾 @myketowers No le bajan 😂😂😂😂😂 CARAMELO🍬RMX 🔜🔜🔜 MAÑANA 4PM MAÑANA 4PM PENDIENTE🔜#ENOC⏳🧸 DE QUE O DE QUIEN NOS ESTAMOS RIENDO 😂😂😂😂??????? 😂😂😂😂