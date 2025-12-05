Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Música

Ozuna y Beéle se unen con su primer álbum ‘Stendhal’

El intérprete de ‘Morena’ unió su voz a Ozuna con proyecto de 14 temas que fusiona el afrobeats con sus raíces afrocaribeñas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
05 de diciembre de 2025 - 01:36 p. m.
Ozuna y Beéle ya habían trabajado juntos.
Ozuna y Beéle ya habían trabajado juntos.
Foto: Sony Music - Sony Music
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En pleno auge de su carrera y con ocho Movistar Arena a reventar en Bogotá, el colombiano Beéle se juntó con el puertorriqueño Ozuna para lanzar ‘Stendhal’ que marca el salto del cantante a las grandes ligas del pop urbano global.

El artista de 23 años atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras completar seis de esas ocho noches, que arrancaron con Ozuna de invitado sorpresa para interpretar ‘Ale’, el tema que abre el disco, adelantando así la colaboración que ahora se materializa en un proyecto completo.

Vínculos relacionados

Grupo Firme en Bogotá: a qué hora empieza, a qué hora termina, setilist, cuánto dura y más
Rosalía confirmó concierto en Bogotá para 2026: lugar, fecha, precios y más
La historia de Grupo Firme y Eduin Caz: de cantar por 50 pesos a llenar grandes estadios

Los cantantes ya habían trabajado juntos en ‘Frente al mar (Remix)’ y días antes del lanzamiento presentaron otro adelanto del álbum: ‘Enemigos’, producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un homenaje al clásico ‘Los infieles’ de Aventura en 2006.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La propuesta mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.

El resultado es un álbum atravesado por sonoridades cálidas y cadenciosas, con letras centradas en el romance y las distintas facetas del amor.

Tracklist oficial de ‘Stendhal’

  • 01 Ale
  • 02 Un Pikito
  • 03 El Volcán
  • 04 Enemigos
  • 05 One and Only
  • 06 Templo
  • 07 Liberal
  • 08 Playa Marina
  • 09 Innombrable
  • 10 Se Ve
  • 11 Te Culié
  • 12 Cookie
  • 13 Explícito
  • 14 Antes de Irme

Beéle, conocido entre sus fanáticos como “el infiel favorito” del pop urbano colombiano y una de las voces más conocidas de ese estilo, ha mantenido un crecimiento sostenido en plataformas digitales y en presentaciones en vivo.

Ozuna, por su parte, continúa ampliando su catálogo colaborativo al agregar a Beéle a una larga lista de colaboraciones como Cardi B, J Balvin, Daddy Yankee, Natti Natasha, Anuel AA y Wisin, entre muchos otros, con lo que se consolida como una figura central del reguetón latino.

El lanzamiento se suma a la tendencia de proyectos conjuntos entre artistas del Caribe que, en los últimos años, han impulsado algunos de los mayores éxitos globales del género.

No es la primera vez que Ozuna incursiona en un proyecto de este tipo. En 2021 lanzó junto a Anuel AA el álbum conjunto ‘Los Dioses’, una apuesta urbana que reunió a dos de las figuras más influyentes del reguetón y el trap latino.

Con ‘Stendhal’, el artista puertorriqueño retoma ese formato de colaboración a largo aliento, esta vez de la mano de Beéle, para explorar una propuesta más melódica y caribeña.

Por Agencia EFE

Temas recomendados:

Vea

Ozuna

Beéle

Ozuna y Beéle

Beéle hasta aquí llegué

Ozuna amor genuino

Stendhal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.