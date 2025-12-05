Ozuna y Beéle se unen con su primer álbum ‘Stendhal’

Ozuna y Beéle ya habían trabajado juntos. Foto: Sony Music - Sony Music

En pleno auge de su carrera y con ocho Movistar Arena a reventar en Bogotá, el colombiano Beéle se juntó con el puertorriqueño Ozuna para lanzar ‘Stendhal’ que marca el salto del cantante a las grandes ligas del pop urbano global.

El artista de 23 años atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras completar seis de esas ocho noches, que arrancaron con Ozuna de invitado sorpresa para interpretar ‘Ale’, el tema que abre el disco, adelantando así la colaboración que ahora se materializa en un proyecto completo.

Los cantantes ya habían trabajado juntos en ‘Frente al mar (Remix)’ y días antes del lanzamiento presentaron otro adelanto del álbum: ‘Enemigos’, producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un homenaje al clásico ‘Los infieles’ de Aventura en 2006.

La propuesta mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.

El resultado es un álbum atravesado por sonoridades cálidas y cadenciosas, con letras centradas en el romance y las distintas facetas del amor.

Tracklist oficial de ‘Stendhal’

01 Ale

02 Un Pikito

03 El Volcán

04 Enemigos

05 One and Only

06 Templo

07 Liberal

08 Playa Marina

09 Innombrable

10 Se Ve

11 Te Culié

12 Cookie

13 Explícito

14 Antes de Irme

Beéle, conocido entre sus fanáticos como “el infiel favorito” del pop urbano colombiano y una de las voces más conocidas de ese estilo, ha mantenido un crecimiento sostenido en plataformas digitales y en presentaciones en vivo.

Ozuna, por su parte, continúa ampliando su catálogo colaborativo al agregar a Beéle a una larga lista de colaboraciones como Cardi B, J Balvin, Daddy Yankee, Natti Natasha, Anuel AA y Wisin, entre muchos otros, con lo que se consolida como una figura central del reguetón latino.

El lanzamiento se suma a la tendencia de proyectos conjuntos entre artistas del Caribe que, en los últimos años, han impulsado algunos de los mayores éxitos globales del género.

No es la primera vez que Ozuna incursiona en un proyecto de este tipo. En 2021 lanzó junto a Anuel AA el álbum conjunto ‘Los Dioses’, una apuesta urbana que reunió a dos de las figuras más influyentes del reguetón y el trap latino.

Con ‘Stendhal’, el artista puertorriqueño retoma ese formato de colaboración a largo aliento, esta vez de la mano de Beéle, para explorar una propuesta más melódica y caribeña.