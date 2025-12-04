Grupo Firme en Bogotá: a qué hora empieza, a qué hora termina, setilist, cuánto dura y más

Tras agotar en menos de dos horas todas las entradas para su concierto en el Órale Wey Fest en Bogotá este sábado 6 de diciembre, Grupo Firme abrió una nueva fecha para la noche de este viernes 5.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la agrupación interpretará sus canciones más exitosas de los últimos años. La expectativa es grande, los fanáticos han expresado su emoción por ver a la banda mexicana. Además, esta noche también estarán otros invitados como Yeison Jiménez, El Mimoso, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Juan Freer, Calle 24, 3BallMTY, entre otros.

¿A qué hora comienza el concierto de Grupo Firme en Bogotá?

La apertura de puertas del estadio está programada para la 1:00 p. m. El primer show comenzará a las 4:00 p.m. Aunque se desconoce exactamente a qué hora canta la agrupación mexicana, teniendo en cuenta que hay varios artistas en el festival, se sabe que su show tendrá una duración aproximada de tres horas, como acostumbran en cada uno de sus conciertos alrededor del mundo.

Quienes compraron boletas para esta noche, los puestos estarán enumerados dependiendo la ubicación, con el fin de tener una mejor organización. Por eso, se recomienda llegar con antelación para que cada quien se ubique en su puesto.

Setlist de Grupo Firme

Aunque por ahora no está confirmada la lista de canciones que interpretará la banda, en redes sociales ya han surgido algunas teorías de los temas que, posiblemente, cantarán en ambos días.

Según Conciertos Colombia, este sería el setlist:

Pídeme

Felicidades

Juro por Dios

El amor no fue pa’ mí

Tusa

Alaska

Lujos y secretos

Cada quien

Entre botellas

Cumbias

Típico clásico

El beneficio de la duda

Luna

Todavía te amo

Hubiéramos

Quiere llorar y no puede

Alégale al Umpire

Segundas partes

Que te quieran bonito

Cuánto cuesta

Se fue la pantera

Cada vez te extraño más

Hasta la miel amarga

Calidad

Hablando claro

Qué fuimos

Música romántica

Tú

Dile a tu orgullo

Set Jhonny

El amor a tus pies

El amor soñado

El tóxico

Decide tú

En tu perra vida

Yo ya no vuelvo contigo

El amor de su vida

Qué onda perdida

Ya supérame

Gracias

Recomendaciones para el concierto de Grupo Firme en Bogotá