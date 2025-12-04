Grupo Firme en Bogotá: a qué hora empieza, a qué hora termina, setilist, cuánto dura y más

Tras agotar en menos de dos horas todas las entradas para su concierto en el Órale Wey Fest en Bogotá este sábado 6 de diciembre, Grupo Firme abrió una nueva fecha para la noche de este viernes 5.
Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la agrupación interpretará sus canciones más exitosas de los últimos años. La expectativa es grande, los fanáticos han expresado su emoción por ver a la banda mexicana. Además, esta noche también estarán otros invitados como Yeison Jiménez, El Mimoso, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Juan Freer, Calle 24, 3BallMTY, entre otros.
¿A qué hora comienza el concierto de Grupo Firme en Bogotá?
La apertura de puertas del estadio está programada para la 1:00 p. m. El primer show comenzará a las 4:00 p.m. Aunque se desconoce exactamente a qué hora canta la agrupación mexicana, teniendo en cuenta que hay varios artistas en el festival, se sabe que su show tendrá una duración aproximada de tres horas, como acostumbran en cada uno de sus conciertos alrededor del mundo.
Quienes compraron boletas para esta noche, los puestos estarán enumerados dependiendo la ubicación, con el fin de tener una mejor organización. Por eso, se recomienda llegar con antelación para que cada quien se ubique en su puesto.
Setlist de Grupo Firme
Aunque por ahora no está confirmada la lista de canciones que interpretará la banda, en redes sociales ya han surgido algunas teorías de los temas que, posiblemente, cantarán en ambos días.
Según Conciertos Colombia, este sería el setlist:
- Pídeme
- Felicidades
- Juro por Dios
- El amor no fue pa’ mí
- Tusa
- Alaska
- Lujos y secretos
- Cada quien
- Entre botellas
- Cumbias
- Típico clásico
- El beneficio de la duda
- Luna
- Todavía te amo
- Hubiéramos
- Quiere llorar y no puede
- Alégale al Umpire
- Segundas partes
- Que te quieran bonito
- Cuánto cuesta
- Se fue la pantera
- Cada vez te extraño más
- Hasta la miel amarga
- Calidad
- Hablando claro
- Qué fuimos
- Música romántica
- Tú
- Dile a tu orgullo
- Set Jhonny
- El amor a tus pies
- El amor soñado
- El tóxico
- Decide tú
- En tu perra vida
- Yo ya no vuelvo contigo
- El amor de su vida
- Qué onda perdida
- Ya supérame
- Gracias
Recomendaciones para el concierto de Grupo Firme en Bogotá
- Ingreso permitido desde los 16 años, únicamente para la localidad occidental norte menores.
- Para las demás localidades, el ingreso será únicamente para mayores de 18 años.
- Después de verificada la boleta, no es posible salir y volver a ingresar.
- No se permite el ingreso de mujeres en evidente estado de embarazo.
- Está prohibido el ingreso con prendas alusivas a equipos de fútbol.
- No se permite el ingreso de comidas y bebidas.
- No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.