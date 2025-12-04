Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Grupo Firme en Bogotá: a qué hora empieza, a qué hora termina, setilist, cuánto dura y más

La banda de regional mexicano está lista para interpretar sus éxitos este 5 y 6 de diciembre en el Estadio El Campín en Bogotá.

Por Redacción Vea
05 de diciembre de 2025
La banda de regional mexicano está lista para interpretar sus éxitos este 5 y 6 de diciembre en el Estadio El Campín en Bogotá.
Fotografía por: Cortesía

Tras agotar en menos de dos horas todas las entradas para su concierto en el Órale Wey Fest en Bogotá este sábado 6 de diciembre, Grupo Firme abrió una nueva fecha para la noche de este viernes 5.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la agrupación interpretará sus canciones más exitosas de los últimos años. La expectativa es grande, los fanáticos han expresado su emoción por ver a la banda mexicana. Además, esta noche también estarán otros invitados como Yeison Jiménez, El Mimoso, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Juan Freer, Calle 24, 3BallMTY, entre otros.

¿A qué hora comienza el concierto de Grupo Firme en Bogotá?

La apertura de puertas del estadio está programada para la 1:00 p. m. El primer show comenzará a las 4:00 p.m. Aunque se desconoce exactamente a qué hora canta la agrupación mexicana, teniendo en cuenta que hay varios artistas en el festival, se sabe que su show tendrá una duración aproximada de tres horas, como acostumbran en cada uno de sus conciertos alrededor del mundo.

Vínculos relacionados

La historia de Grupo Firme y Eduin Caz: de cantar por 50 pesos a llenar grandes estadios
Órale Wey Fest confirma segunda fecha en Bogotá con Grupo Firme y un invitado sorpresa
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Quienes compraron boletas para esta noche, los puestos estarán enumerados dependiendo la ubicación, con el fin de tener una mejor organización. Por eso, se recomienda llegar con antelación para que cada quien se ubique en su puesto.

Setlist de Grupo Firme

Aunque por ahora no está confirmada la lista de canciones que interpretará la banda, en redes sociales ya han surgido algunas teorías de los temas que, posiblemente, cantarán en ambos días.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Según Conciertos Colombia, este sería el setlist:

  • Pídeme
  • Felicidades
  • Juro por Dios
  • El amor no fue pa’ mí
  • Tusa
  • Alaska
  • Lujos y secretos
  • Cada quien
  • Entre botellas
  • Cumbias
  • Típico clásico
  • El beneficio de la duda
  • Luna
  • Todavía te amo
  • Hubiéramos
  • Quiere llorar y no puede
  • Alégale al Umpire
  • Segundas partes
  • Que te quieran bonito
  • Cuánto cuesta
  • Se fue la pantera
  • Cada vez te extraño más
  • Hasta la miel amarga
  • Calidad
  • Hablando claro
  • Qué fuimos
  • Música romántica
  • Dile a tu orgullo
  • Set Jhonny
  • El amor a tus pies
  • El amor soñado
  • El tóxico
  • Decide tú
  • En tu perra vida
  • Yo ya no vuelvo contigo
  • El amor de su vida
  • Qué onda perdida
  • Ya supérame
  • Gracias

Recomendaciones para el concierto de Grupo Firme en Bogotá

  • Ingreso permitido desde los 16 años, únicamente para la localidad occidental norte menores.
  • Para las demás localidades, el ingreso será únicamente para mayores de 18 años.
  • Después de verificada la boleta, no es posible salir y volver a ingresar.
  • No se permite el ingreso de mujeres en evidente estado de embarazo.
  • Está prohibido el ingreso con prendas alusivas a equipos de fútbol.
  • No se permite el ingreso de comidas y bebidas.
  • No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Grupo Firme

Grupo Firme en Bogotá

Concierto Grupo Firme en Bogotá

Calidad Grupo Firme

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.