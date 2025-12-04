La historia de Grupo Firme y Eduin Caz: de cantar por 50 pesos a llenar grandes estadios

Las calles de Tijuana presenciaron los primeros pasos artísticos de Eduin Cazares, conocido como Eduin Caz. El líder del Grupo Firme creció en medio de algunas dificultades económicas y trabajos informales, pero con un sueño más grande que su realidad. Durante su adolescencia tuvo que cantar en los buses de transporte público y en bares, así como también vendió ropa en mercados locales para llevar el sustento a su familia. En una oportunidad, el artista contó que llegó a cantar por solo 50 o 100 pesos, y que más de una vez salió de los bares sin recibir nada a cambio. Pero esa experiencia, el cansancio y su intuición musical, fueron formando su carácter y ese estilo que hoy lo hace inconfundible.

Más adelante conoció a un grupo de amigos, quienes se convirtieron en parte fundamental de su carrera artística. Con ellos comenzó a tocar en pequeñas agrupaciones como Fuerza Oculta, Luego tomó una decisión que lo llevaría a un nuevo camino: formar su propia banda. Los primeros años no fueron fáciles. Tocaban en fiestas privadas y en escenarios improvisados. Muchas veces se limitaban a cantar solo covers mientras soñaban con grabar sus propias canciones.

Así nació el Grupo Firme

Fue en un baile de radio en un lugar llamado Las Pulgas donde Eduin conoció a Isael Gutiérrez, quien se convirtió en su mánager y figura clave para su carrera musical. En el 2014 nació Grupo Firme, creado por Cazares y Jairo Corrales. En sus inicios, la banda se llamaba Grupo Fuerza, pero le cambiaron el nombre ya que había otras agrupaciones con la misma denominación. Su repertorio incluía clásicos de Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana y otros íconos del género.

El primer éxito llegó en 2017 cuando lanzaron su álbum debut “Pasado, Presente, Futuro”. Con este título quisieron reflejar que venían del barrio, estaban listos para avanzar y tenían un futuro que querían conquistar. Posteriormente publicaron “El Barco” y “En vivo Desde Tijuana: los Buitrones y los Firmes” que les abrió muchas puertas y consolidó su estilo. Canciones como “Juro por Dios”, “Pídeme” y, más tarde, “Ya supérame”, se convirtieron en himnos para el público joven. El salto internacional no tardó en llegar.

Grupo Firme se convirtió en un fenómeno de la música regional mexicana. Fotografía por: Cortesía

Un ascenso imparable

En 2018 viajaron a Colombia donde grabaron su álbum “En Vivo desde Medellín, Colombia”. En 2020 ya estaban de gira por Estados Unidos y otros países latinoamericanos. En 2021, lograron un hito histórico al ganar un Latin Grammy por el álbum “Nos divertimos logrando lo imposible”. En los Premios Lo Nuestro de ese mismo año ganaron a mejor “Grupo o Dúo del Año”, “Álbum del Año”, “Canción del Año” y “Colaboración del Año”. Además, fueron galardonados con cuatro Premios Juventud, consolidándose como la agrupación más destacada del momento. Su música es una fusión de estilos como el norteño, la banda sinaloense y los corridos.

Ese mismo año, rompieron récords en Los Ángeles con siete presentaciones consecutivas “sold out”. En menos de una década, Grupo Firme pasó de cantar en camiones a llenar estadios y a colaborar con reconocidos cantantes como Camilo, J Balvin y Maluma. “A lo mejor el boom de Grupo Firme fue repentino, es algo mágico, así lo nombramos nosotros, fue un milagro”, dijo Caz en una oportunidad en una entrevista con el medio Bandamax.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Eduin Caz superó el cáncer

A pesar de su gran éxito, Eduin Caz también enfrentó momentos complicados que marcaron al Grupo Firme. En diciembre del 2021 sufrió una hernia hiatal que lo llevó a ser hospitalizado en varias ocasiones. El cantante compartió que empezó a experimentar intensos dolores en el pecho, acidez y episodios de sangrado, que al principio confundió con otras dolencias. En entrevistas, Caz admitió que el exceso de trabajo, las noches sin dormir y el ritmo agotador de las giras empeoraron su situación y le generaron un cáncer de esófago que lo que lo obligó a pausar sus presentaciones y buscar tratamiento que incluyó una operación, dieta muy estricta y otras medidas. Afortunadamente venció la enfermedad y pudo volver a los escenarios. Con esa situación superada, el grupo continuó con su carrera. Para el 2022 recibieron un reconocimiento de Spotify por ser la banda de música regional mexicana más escuchada. También fueron honrados con una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, celebrando su impacto en el mundo del entretenimiento.

Este año llegó “Evolución”, uno de los álbumes más especiales del grupo. El vocalista principal había pensado en retirarse de los escenarios. En una entrevista con Rolling Stone, Caz aseguró: “Estaba pasando por una crisis muy fea. No tenía una salida y la música era mi refugio. El alcohol y las drogas no eran viables, y tampoco iban con mi personalidad, entonces me refugié en la música. Volvimos a salir en este viaje. Empezamos a escoger el tipo de canciones que queríamos hacer, a componerlas para poder sanar ese sentimiento que tenía. Me sirvió mucho. Cada canción tiene que ver con el día a día que viví a lo largo de un año. Todo esto pasó cuando me enfermé y me estaba separando de mi familia”.

Hoy, la carrera del grupo parece estar en su mejor momento. “¡Y Puro Grupo Firme!” es la frase que los ha acompañado en cada presentación, un grito de batalla que los ha identificado y que, de alguna manera, se convirtió en un sello sonoro. Es una proclamación del orgullo y la unidad que sus fanáticos esperan en cada uno de sus conciertos.

Concierto de Grupo Firme en Bogotá

Después de agotar en tiempo récord su primer show en Bogotá, programado para este sábado 6 de diciembre, el grupo mexicano conformado por Eduin Caz, Jhonny Cázares, Abraham Hernández, Dylan Camacho, Joaquín Ruiz, Christian Téllez Gutiérrez, Víctor Zavala y José “Fito” Rubio, confirmó una segunda fecha para este viernes 5 en el Órale Wey Fest que se realizará en el Estadio Nemesio El Campín, un espacio para reencontrarse con uno de los públicos más apasionados de la región y con lo mejor de la música mexicana contemporánea que une a Colombia y México. Para la banda, especialmente para su vocalista principal, regresar a este país significa más que un simple concierto; es como recibir ese abrazo del público colombiano que ha hecho suyas sus canciones desde que nacieron en los callejones y bares de Tijuana. La última visita de Grupo Firme a Colombia fue hace dos años cuando asistió al Súper Concierto de la Feria de las Flores en el 2023, donde compartió escenario con Ryan Castro, Gilberto Santa Rosa, Elder Dayán y Pipe Bueno.

Artistas confirmados para el Órale Wey Fest en Bogotá

El Órale Wey Fest es un festival de música regional mexicana que hará su debut en Bogotá durante este viernes y sábado. Este evento se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y contará con la actuación estelar de Grupo Firme, quienes ofrecerán un espectáculo de más de tres horas donde interpretarán sus éxitos más grandes. Entre los demás invitados se encuentran El Mimoso (Luis Antonio López), Gabito Ballesteros, Clave Especial, Calle 24, y Majo Aguilar. También estarán en el cartel: Víctor Mendivil, Edgardo Núñez, 3BallMTY, Patria Chica, Hernán Sepúlveda, Árath Arceo, Moy Bobadilla, Los HH y Los del Roble. Como una novedad especial para este viernes 5 de diciembre, el artista colombiano Yeison Jiménez se unirá como invitado, aportando un toque local al festival que surgió con el propósito de reunir a los artistas más destacados del género y ofrecer un gran espectáculo.